Tunisie: Tunis - 248 immeubles menacent ruine, l'État accélère les évacuations

Dans le cadre de l'application renforcée de la loi n°33 du 28 juin 2024 relative aux bâtiments menaçant ruine, une réunion de travail s'est tenue récemment au siège du gouvernorat de Tunis. Cette séance a été consacrée à l'examen de la mise en oeuvre des décisions d'évacuation émises par la municipalité de Tunis, concernant 248 immeubles identifiés comme présentant un danger imminent pour les occupants et les passants.

Présidée par le gouverneur de Tunis, Imed Boukhris, la réunion a mis l'accent sur la nécessité d'accélérer les procédures de mise en sécurité, notamment à travers la réhabilitation urgente de l'espace de la rue Doulatli, et la création d'une agence spécialisée dans la gestion des bâtiments menaçant ruine.

Le gouverneur a également appelé à l'exécution rapide et ordonnée des décisions d'évacuation, en classifiant les cas selon leur niveau de dangerosité, dans le but de préserver les vies humaines et les biens matériels. Cette démarche se fera en coordination étroite avec les délégués des arrondissements concernés.

Ont assisté à cette réunion : la première déléguée du gouvernorat, les délégués de Sidi El Béchir, Bab Bhar et La Médina, la déléguée aux affaires sociales, le chef de la brigade régionale de la police municipale, ainsi que des représentants des administrations régionales concernées et des municipalités de Bab Souika, La Médina et Bab Bhar.