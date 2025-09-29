Tunisie: Tourisme d'affaires - Le pays veut redevenir une destination phare du MICE

Avec une offre culturelle riche, des infrastructures modernisées et une position géographique stratégique, la Tunisie entend repositionner le tourisme MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Events) au coeur de sa stratégie de relance touristique.

Pour relancer le tourisme et attirer une clientèle plus diversifiée, la Tunisie mise désormais sur le segment MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Events), un tourisme d'affaires et de groupe longtemps délaissé, mais dont le potentiel reste considérable.

Lors d'une conférence de presse tenue le 24 septembre, le directeur général de l'Office national du tourisme tunisien, Mehdi Haloui, et le président du Tunisia Convention Bureau, Mohamed Jerad, ont présenté une vision claire : repositionner la Tunisie comme une destination de référence pour les événements professionnels en Méditerranée.

La Tunisie, qui a déjà accueilli de nombreux groupes MICE dans les années 2000, entend capitaliser sur ses atouts naturels et culturels, ainsi que sur la modernisation de ses infrastructures. Sa proximité avec les marchés européens, la richesse de son patrimoine et la variété de son offre touristique sont autant de leviers pour séduire les organisateurs de conférences, de séminaires ou de voyages de récompense.

Le pays dispose en effet de sites historiques uniques, parfaitement adaptés à l'accueil d'événements prestigieux. Parmi eux, les théâtres antiques de Carthage et Dougga, l'amphithéâtre romain d'El Jem, ou encore le site d'Oudhna, récemment ouvert aux événements, situé à moins d'une heure de Tunis.

Les chaînes hôtelières internationales ont également renforcé leur présence dans le pays : Hilton à Monastir, Radisson et Marriott à Tunis, Royal Tulip à Korbous, The Residence à Douz... À Tozeur, la nouvelle marque haut de gamme The Mora (groupe TUI) ouvrira ses portes dès le 1eᣴ novembre prochain.

Côté infrastructures, le pays recense désormais plus d'une centaine de salles de conférence capables d'accueillir plus de 400 personnes chacune. Les agences spécialisées tunisiennes s'adaptent également à cette relance, en développant leurs réseaux à l'international et en créant des représentations dans les marchés porteurs.

Avec cette nouvelle orientation, la Tunisie affiche clairement sa volonté de redevenir un acteur incontournable du tourisme MICE en Méditerranée, en alliant authenticité, accessibilité et professionnalisme.