Tunisie: Ports tunisiens - Un premier remorqueur neuf livré, cinq autres attendus d'ici janvie

L'Office de la marine marchande et des ports (OMMP) a pris livraison vendredi dernier, au port de La Goulette, de son premier nouveau remorqueur maritime, le « Bulla Regia », dans le cadre d'un programme d'acquisition de six unités destinées à moderniser les services portuaires.

Les cinq autres remorqueurs seront livrés progressivement d'ici la fin janvier 2026.

Cet investissement, d'un montant total de 168 millions de dinars, vise à renouveler la flotte nationale de remorqueurs afin d'assurer une circulation sécurisée des navires dans les eaux portuaires, tout en renforçant la sûreté des installations.

Il permettra également de garantir une capacité d'intervention rapide en cas d'urgence, notamment pour les opérations de remorquage, d'assistance, de recherche et de sauvetage.

Le projet s'inscrit par ailleurs dans une stratégie plus large de transition énergétique et écologique, adaptée aux nouvelles exigences logistiques des navires commerciaux internationaux.

Il vise également à réduire les coûts d'exploitation ainsi qu'à renforcer le dispositif national de protection des côtes tunisiennes.