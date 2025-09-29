Tunisie: CAB - Devoir de rachat

En recevant la JSK à La Marsa, les Cabistes devront effacer la dernière défaite subie contre l'USM.

Le CAB mérite beaucoup mieux que ce qu'il présente comme prestation et enregistre comme résultats. On ne l'aura jamais suffisamment répété. Seule une révolution de palais pourra inverser la tendance... Et il n'est pas trop tard pour commencer.

Dès cet après-midi, les Cabistes ont une opportunité pour se racheter de l'énorme déception de samedi dernier.

En effet, il est impératif qu'ils gagnent devant la JSK pour pouvoir travailler, plus tard, dans une ambiance sereine. Certes,les moyens sont limités mais une victoire n'est pas impossible contre une équipe au moral pas très haut à la suite d'une sévère défaite concédée à domicile le week-end passé.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il faudra donc fournir un effort supplémentaire pour hisser le CAB à un niveau de jeu meilleur que ce qu'on a vu récemment. Seulement en un laps de temps court et avec les journées qui s'enchaînent les unes après les autres, il serait utopique d'accéder à un saut qualitatif très rapide.

Dans de telles conditions, le staff technique ne peut que faire ce qu'il peut sur le plan technique. Par contre, on devine aisément qu'un travail préparatoire sur le plan psychologique a dû être effectué après la «quantité» de critiques qui ont fusé à l'issue du très faible rendement face à l'USM.

Outre une remise en question, Chokri Béjaoui devra faire une gymnastique cérébrale pour constituer une formation capable de donner le meilleur d'elle-même. Les noms des joueurs qui reviennent tout le temps ne constituent pas un gage de sécurité de titularisation.

Ayendi plutôt que Silva

Aujourd'hui, on peut s'attendre à un relatif remaniement dans la composition de la formation rentrante notamment à l'entrejeu, compartiment qui n'a pas donné satisfaction ces derniers temps.

C'est ainsi qu'on verra probablement Guessmi et Rhimi occuper respectivement les côtés droit et gauche de la défense alors que Allala et Bougatfa, appelés à plus de rigueur, formeront l'axe central.

Devant, Dridi pourrait être relégué au banc des remplaçants pour céder sa place à Firas Ben Othmane (ou Aymen Amri).

Dans le même temps, Benvenuto Silva serait remplacé par Ayendi plus aguerri et Cissoko qui jouerait titulaire. En attaque, MBay, Ahmed Amri et Momar (ou Fellahi) tenteront de faire la différence.