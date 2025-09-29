Tunisie: ESZ - Victoire indispensable

Malgré leur brillante victoire à Kairouan, les protégés de Boujelbène ont perdu leur fauteuil de leader. Le succès contre l'AS Soliman est devenu impératif dans l'espoir de récupérer la première place.

Relégués deuxièmes avec 16 points, avec un point de retard sur le nouveau leader, le ST, Anis Boujelbène et sa bande n'ont qu'un seul objectif face à l'AS Soliman : les trois points. Un match facile sur le papier vu l'écart énorme dans le classement entre les deux protagonistes du jour, mais difficile au niveau mental avec un adversaire qui vendra à coup sûr chèrement sa peau pour sortir de l'engrenage des mauvais résultats qui se sont succédé.

« C'est le genre de match piège qui fait peur face à un adversaire pour qui le résultat est la priorité des priorités pour ne pas s'enfoncer », confirme Anis Boujelbène. « Nous devons donc prendre toutes nos précautions pour faire une approche très intelligente de cette partie à quitte ou double et à double tranchant pour les deux équipes. Nous, pour continuer sur notre lancée en haut du tableau, et eux pour sortir du traquenard de la queue du peloton.

L'idéal pour nous serait de trouver les premiers et très rapidement le chemin du but. Et cette option a un prix : emballer le match d'entrée avec tous les risques que ça pourrait engendrer ».

Un onze à visage offensif

Les deux derniers matches décevants à domicile contre l'USBG ( 1 à 1 ) et l'USM (défaite sur le score 0-1) ) ont servi de leçon.

Pour s'octroyer les trois points, l'ESZ doit les chercher d'entrée et ne pas perdre toute une mi-temps comme round d'observation. Un adversaire qui regagne les vestiaires à la pause sans grand handicap à surmonter revient la plupart du temps en force en seconde mi-temps et peut mener la vie dure à son adversaire et même parvenir à grappiller les trois points dans les toutes dernières minutes du match.

«Le terrible scénario du match contre les Monastiriens est resté pour moi comme une épine dans le coeur. J'ai bien cogité cette fois pour ne plus revivre un tel brutal coup d'arrêt.

Nous nous sommes bien rachetés à Kairouan mais il ne faut plus répéter ce genre d'accident si nous voulons rester jusqu'à la fin dans la peau d'un champion», avoue Anis Boujelbène en homme bien averti. Contre l'ASS, le succès est donc un objectif impératif.