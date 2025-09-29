Tunisie: Manouba - Lancement d'un point de vente de viande d'agneau importée à prix régulé

Un point de vente de viande d'agneau importée a été inauguré samedi au marché municipal de Manouba, proposant la viande à un prix fixé à 38,900 dinars le kilogramme. Cette initiative, mise en place par la municipalité en partenariat avec la Société des Viandes et le Bureau des Terres Internationales, s'inscrit dans le cadre des efforts nationaux pour lutter contre la spéculation, le monopole et la hausse des prix tout en réorganisant les circuits de distribution.

L'ouverture du point de vente s'est déroulée sous la supervision du gouverneur de la région, Mahmoud Chaïeb, et de l'autorité locale. Selon le secrétaire général de la municipalité, Fathi Derwaz, l'affluence des citoyens a été importante dès le premier jour, soulignant la nécessité de maintenir cette initiative de manière pérenne.

La municipalité fournit le local du marché et garantit l'approvisionnement en viande importée, tandis que le Bureau des Terres Internationales prend en charge la distribution et la vente.

La Société des Viandes a également approvisionné un espace commercial dans la ville de Manouba au même prix, avec d'autres points de vente prévus prochainement, afin d'améliorer l'accès des consommateurs à la viande et de protéger leur pouvoir d'achat face aux prix élevés pratiqués par les bouchers.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les services de contrôle économique de la Direction régionale du commerce et la police municipale assureront la surveillance du point de vente, en veillant au respect des normes sanitaires.