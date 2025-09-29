Tunisie/Niger: EST-ASFAN (4-1) - La logique respectée...

Comme attendu, la logique a été respectée à Radès où l'Espérance a confirmé l'ascendant obtenu au match aller à Niamey (3-0), en s'imposant hier lors de la manche retour sur le score de (2-1). Youssef Belaïli a ouvert la marque à la 20' à la faveur d'un assist de Kouceila Boualia.

Un quart d'heure plus tard, Elvis Addae profite d'une erreur partagée de Tougaï et Ogbelu pour égaliser au profit de l'Association sportive des forces armées nigériennes (36').

La réplique des «Sang et Or» ne s'est pas fait attendre. Quatre minutes après, Yan Sasse double la mise (40'). En deuxième mi-temps, Ibrahima Keita triple la mise à la 65'.

Dans le temps additionnel, Abdramane Konaté provoque un penalty, transformé par Yassine Meriah (90'+3). Et l'Espérance de se qualifier sans difficulté pour le deuxième tour préliminaire de la C1 africaine.

EST : Memmiche, Keita, Laifi (Bouchniba 64'), Tougaï (Jelassi 46'), Meriah, Ogbelu, Konaté, Sasse (Taboubi 73'), Boualia (Maacha 64'), Jabri (Diakité 46') et Belaïli.