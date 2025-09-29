Tunisie: Ligue 2 - 2e journée CSR-SG - Duel de leaders

Les comeneurs que sont le SCM, Kalaâ Sport et le PSSKE pourraient profiter de l'issue du match entre Redayef et la Stayda.

Après le déroulé hier des quatre matchs avancés inscrits dans l'agenda du groupe A, place aujourd'hui à l'explication entre l'ESHS et l'EMM, toujours dans le cadre de la poule A, alors que les deux dernières oppositions du même groupe se disputeront demain, d'un côté, entre le CSHL et le SCBA, et de l'autre entre l'AMS et le SRS. Galvanisés par une bonne entame de saison, les Fatimides de Mahdia ont rendez-vous cet après-midi avec l'ESHS au stade Bouali Lahouar.

A Hammam-Sousse, l'Espoir tentera de signer sa première victoire de rang alors que EMM visera la passe de deux. Passons au groupe B à présent avec sept matchs au menu. Commençons par les cinq leaders, soit la Stayda, le Sporting Moknine, Kalaâ Sport, le Progrès de Sakiet Eddaïer et le Croissant de Redayef. A Redayef, justement, le CSR reçoit le SG avec pour objectif d'enchaîner.

C'est bien évidemment aussi valable pour le Stade Gabésien, avide de maintenir la dynamique actuelle. A Bouchemma, un périlleux déplacement attend le SC Moknine face à un Espoir Sportif de Bouchemma qui l'attend de pied ferme.

A Sidi Bouzid, battu lors de la ronde inaugurale, l'OSB tentera de lancer sa saison à la réception de Kalaâ Sport, alors que dans le même temps, à l'épreuve du Psske, Jendouba Sport sera à la relance après avoir dilapidé deux points auparavant.

Du côté de l'Ariana à présent, l'ASA, battue en préliminaire du championnat, va en découdre avec un gros morceau, l'ASK.

Ce sera aussi le cas du CS Korba à la réception d'EGSG, alors que l'empoignade entre l'US Ksour Essef et l'AS Jelma s'annonce équilibrée mais non moins disputée. Enfin, pour revenir au groupe A, demain, CSHL-SCBA et AMS-SRS vaudront le détour et le résultat de ces deux matchs impactera forcément le classement du groupe A.