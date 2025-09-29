Congo-Brazzaville: Carrousel international de la mode - La 12e édition tenue dans la ville océane

En présence de Philippe Mboumba Madiela, conseiller socio-culturel du maire de Pointe-Noire et de plusieurs autorités, la douzième édition du Carrousel international de la mode s'est déroulée du 25 au 27 septembre. Un rendez-vous culturel de la mode africaine qui célèbre chaque année à Pointe-Noire la créativité et le génie africain dans l'art vestimentaire et l'habillement.

Carrefour du partage, de collaboration et de réseautage, le Carrousel international de la mode est une plateforme de visibilité et d'échange offerte à tous les acteurs de la mode sur le continent. La promotion de la qualité, de la créativité et la mise en place d'un marché de la mode ont été mises en avant au cours des trois jours qu'a duré l'événement à travers les créations des stylistes du Bénin, du Burkina Faso, de Côte-d'Ivoire, du Mali, du Tchad et du Congo.

« La labellisation des textiles africains » a été le thème du Carrousel de la mode cette année. Un thème choisi à dessein pour valoriser et pérenniser la richesse du textile africain. « Le textile africain mérite d'être protégé, valorisé et reconnu comme des marques identitaires fortes de notre continent. A travers cette édition, nous voulons ouvrir le dialogue constructif entre les créateurs, les institutions, les partenaires et le public afin que la mode africaine devienne un moteur de développement économique, de fierté cultuelle et d'influence internationale », a dit Pascaline Kabré, sa promotrice. « Depuis sa création, le Carrousel international de la mode est un pont entre les cultures, un tremplin pour la créativité africaine et un espace de rayonnement international », a-t-elle ajouté.

Pour Philippe Mboumba Madiela, conseiller socio culturel du maire de la ville, « Par sa régularité et son auréole, le Carrousel international de la mode est classé parmi les grands événements culturels de la ville. La ville océane centenaire qui permet à l'Afrique de rencontrer l'Afrique par la mode. Le Carrousel fait aussi partie des activités qui rentrent dans le cadre de la réalisation du Programme national de développement qui a mis l'accent sur la culture comme un des piliers devant mener le Congo vers le développement économique ».

Ainsi, après la première journée consacrée au master class qui a réuni les stylistes confirmés, les jeunes créateurs et les mannequins pour des échanges visant à étoffer leurs connaissances, la deuxième journée a été consacrée au concours des jeunes talents. Le make up, la coiffure, le stylisme, le défilé des Top model ont été les différentes catégories en lice sur lesquelles le jury a eu à se prononcer et dont les résultats ont été livrés à la clôture du Carrousel. La soirée de fin de l'activité a confirmé une fois de plus le talent des stylistes et mannequins, ovationnés à chaque passage arborant des tenues originales et futuristes.