Afrique: Unstoppable Africa - Le continent trace sa route vers le leadership numérique mondial

Le sommet « Unstoppable Africa 2025 » révèle une stratégie africaine ambitieuse et concertée en matière d'intelligence artificielle (IA), d'innovation financière et de souveraineté numérique.

Entre promesses technologiques et réalignement géoéconomique, l'Afrique redéfinit sa place dans l'ordre mondial. Elle s'est invitée avec force au coeur des débats stratégiques mondiaux. Le forum Unstoppable Africa 2025, organisé par la Global Africa Business Initiative (Gabi), a mis en lumière un tournant majeur : l'entrée méthodique et assumée du continent dans la compétition mondiale sur l'IA, les infrastructures numériques et la finance durable.

« Nous n'imitons plus. Nous créons nos propres solutions, adaptées à nos réalités », a déclaré Strive Masiyiwa, milliardaire zimbabwéen et président exécutif de Cassava Technologies, en annonçant le lancement du premier réseau panafricain d'usines d'IA, dont la livraison est prévue fin 2026.

L'IA comme levier de souveraineté et d'intégration régionale

L'ambition est claire : faire émerger une IA « made in Africa », capable de traiter les enjeux locaux (Santé, agriculture, climat, logistique) tout en positionnant le continent comme acteur-clé dans l'économie algorithmique mondiale. Ces nouvelles installations industrielles, conçues pour héberger des modèles d'IA à grande échelle, annoncent une bascule géotechnique stratégique vers une souveraineté numérique africaine, encore embryonnaire il y a cinq ans. « L'Afrique entre dans une nouvelle ère où elle ne sera plus simple consommatrice de technologie, mais co-définisseuse des normes », analyse Kojo Boakye, vice-président de Meta pour l'Afrique.

Finance africaine : cap sur la transformation structurelle

Sur le front financier, l'initiative Africa Savings for Growth, portée par l'Africa finance corporation, entend réorienter une partie des 1 170 milliards de dollars d'actifs institutionnels africains vers des projets à haute valeur ajoutée pour le continent. Objectif : mobiliser l'épargne locale pour financer l'innovation, les infrastructures stratégiques et la croissance inclusive.

Deux corridors stratégiques : santé et transformation numérique

Deux nouveaux Action Pathways (Santé et digital) incarnent cette volonté de planification proactive : le volet santé se concentre sur la télémédecine, les chaînes logistiques régionales et le soutien aux personnels de santé, et le pilier numérique qui vise à moderniser les services publics, étendre l'accès à l'internet et former à grande échelle aux métiers technologiques de demain. Un effort soutenu qui rejoint les grandes préoccupations sécuritaires. L'Afrique s'engage à réduire sa dépendance aux technologies étrangères et à renforcer sa résilience face aux cybermenaces, à la désinformation et à la volatilité géopolitique.

Un repositionnement stratégique

À l'heure où les tensions technologiques entre grandes puissances (États-Unis, Chine, Union européenne) redessinent les chaînes de valeur, l'Afrique se positionne comme nouveau terrain d'influence numérique -- mais avec une volonté affirmée d'autonomie. Cette posture séduit de plus en plus d'acteurs privés et publics. « L'Afrique ne quémande pas des opportunités. Elle les crée. Et elle le fait selon ses propres règles », a insisté Amina J. Mohammed, secrétaire générale adjointe de l'Organisation des Nations unies.

Avec Unstoppable Africa 2025, l'Afrique a amorcé un virage décisif vers une intelligence économique intégrée, où technologie, gouvernance et développement durable convergent. Une stratégie qui vise moins à rattraper qu'à redéfinir les règles du jeu mondial.