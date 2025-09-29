Congo-Brazzaville: Disparition - Décès à Paris du député Joseph Mbossa

Le député de la circonscription électorale unique d'Abala, département de la Nkeni-Alima et secrétaire permanent aux affaires électorales, à l'administration du territoire et à l'urbanisme du Parti congolais du travail (PCT), Joseph Mbossa, est décédé le 28 septembre à Paris, en France.

Président de la commission plan, aménagement du territoire, infrastructures et développement local de l'Assemblée nationale, Joseph Mbossa était rapporteur général du comité préparatoire du 6e congrès ordinaire du PCT, prévu en décembre prochain. Docteur-ingénieur en planification et gestion des ressources hydroélectriques, il siégeait à l'Assemblée nationale depuis juillet 2017.

Directeur de cabinet de la ministre de la Promotion de la femme et de l'Intégration de la femme au développement de 2011 à 2012, Joseph Mbossa fut coordonnateur du Projet d'appui à la diversification de l'économie de 2013 à 2017. Ancien coordonnateur du Projet de désarmement, démobilisation et réinsertion des ex-combattants (2001-2010), le désormais ancien député d'Abala a été un cadre chevronné de l'administration congolaise. Il quitte la terre des hommes au moment où le pays avait encore besoin de ses services, surtout le PCT qui est plongé depuis quelques semaines dans les préparatifs de son 6e congrès ordinaire.