Afrique: Dames - L'Angola éliminée de la course à la Coupe du Monde par la Tanzanie

27 Septembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Luanda — L'équipe nationale féminine angolaise de football des moins de 20 ans a été éliminée de la course à la Coupe du Monde ce samedi, s'inclinant 0-3 face à la Tanzanie lors du match retour au stade 22 de Junho de Luanda.

Les Angolaises, déjà battues 0-4 à l'aller à Dar es Salaam, en Tanzanie, n'ont pas réussi à renverser la situation et ont vu leur adversaire confirmer sa qualification pour la phase de groupes des éliminatoires de la Coupe du Monde en Pologne.

Malgré une entame de match plus offensive, l'équipe nationale a perdu du terrain à la 20e minute lorsque Gerald a ouvert le score (0-1), un score qui a tenu jusqu'à la mi-temps.

En seconde période, les visiteuses ont pris le contrôle du match et ont porté l'écart à 0-2 à la 62e minute, suite à une erreur défensive de l'équipe locale.

En fin de match, à la 87e minute, Neema a fixé le score à 0-3.

Avec ce résultat, l'Angola quitte la compétition sans la moindre victoire. La Coupe du Monde féminine U-20 se déroulera du 5 au 27 septembre 2026.

La Corée du Nord est championne en titre.

