Angola: La sélection de MMA se rend aux Championnats du monde de Géorgie

Luanda — Les équipes angolaises senior et junior d'arts martiaux mixtes (MMA), masculines et féminines, ont quitté jeudi le pays pour la Géorgie, où elles participeront aux Championnats du monde du 25 septembre au 3 octobre.

L'équipe angolaise d'arts martiaux mixtes compte battre le record de la dernière édition, organisée en Ouzbékistan, où elle a remporté cinq médailles, dont une médaille d'or pour l'athlète Maria Kitoco.

La délégation est conduite par le président de la Fédération angolaise de MMA, Armando Carlos Diogo, et comprend également Jair Yoba (entraîneur principal), Nimi Francisco Pedro (entraîneur de grappling) et Dirk Hady da Silva Fortuna (médecin).

Athlètes appelés :

Seniors (hommes et femmes) :

Rolando Sanchez, Ricardo Pireza, Milfa Kuenda Nicolau, Manuel Frazão, Nilza Muanha, Elizabeth Salvador, Daniela Maria Mandanji, Nadir Vieira, Maria Kitoco, Joemar de Sousa, Wilson Manuel, Filomeno Júlio da Silva et Mário Stefan.

Juniors (hommes et femmes) :

Elias Augusto, Elfran Marques, Nicklas Helander, Ntoto Maria de Castro, Maria Liberal, Esperança Chilala, Cláudia Marina da Cruz dos Santos, Jeorgina Ludmila Panzo et Clarence Francisco.