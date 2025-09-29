Angola: L'hôpital Pedalé répond aux besoins du système de santé

Luanda — La ministre de la Santé, Sílvia Lutucuta, a déclaré samedi que l'hôpital Pedro Maria Tonha « Pedalé » était équipé pour répondre aux besoins du système de santé national en matière de prévention, de soins, d'enseignement et de recherche.

S'exprimant lors de la cérémonie d'inauguration de l'hôpital par le président João Lourenço, la ministre a affirmé que ce complexe hospitalier était l'un des établissements de santé les plus modernes et les plus complets du pays.

Elle a indiqué qu'il était équipé d'une technologie de pointe et d'un vaste réseau de services intégrés.

Selon la ministre, l'hôpital, construit en symbole de la promesse tenue par le président João Lourenço, a été créé pour offrir au peuple angolais des soins de santé d'excellence et s'impose comme une référence unique en Afrique subsaharienne.

« Il n'y a pas de plus belle façon de célébrer le demi-siècle de notre indépendance que l'inauguration de ce complexe hospitalier, qui revêt une signification encore plus profonde, marquant un jalon indélébile de notre histoire et concrétisant un avenir construit avec une détermination et un engagement indéfectibles envers le peuple », a-t-elle indiqué.

Lors de l'inauguration de l'hôpital, elle a révélé que l'Exécutif avait décidé de rendre hommage au général d'armée Pedro Maria Tonha « Pedalé », « un combattant distingué dans la lutte pour la libération nationale, s'étant distingué par son exemple de courage et de détermination, comptant parmi les plus grands fils de cette nation qui ont osé se battre, vaincre le colonialisme et hisser le drapeau d'un État indépendant le 11 novembre 1975 ».

Il a reconnu que le général Pedro Maria Tonha « Pedalé » a été une figure essentielle de l'histoire de l'Angola tout au long de sa vie.

Une référence dans le traitement des AVC

Sílvia Lutucuta a assuré que l'hôpital Pedro Maria Tonha « Pedalé » deviendrait une référence nationale pour le traitement des AVC aigus, grâce à une ligne d'assistance téléphonique dédiée, prenant en compte les domaines essentiels pour sauver des vies.

Selon la ministre, outre les autres caractéristiques qui font de l'hôpital une référence nationale, l'établissement s'est également doté d'un centre d'histocompatibilité d'organes et de tissus, un service essentiel pour les transplantations, car il garantit la compatibilité entre le donneur et le centre, réduisant ainsi le risque de rejet et augmentant les chances de succès.

« Le complexe hospitalier présente un nouveau concept d'innovation technologique et de formation à l'échelle nationale, avec des capacités uniques jamais vues dans le pays, permettant de réaliser des examens avancés et des interventions mini-invasives, alliant rapidité, sécurité et imagerie de haute qualité pour de multiples spécialités », a-t-il souligné.

Ressources humaines

L'hôpital compte 676 professionnels, dont des médecins, des infirmiers, des techniciens diagnostiques et thérapeutiques, des techniciens de soutien hospitalier, du personnel général et des travailleurs sociaux.

La ministre a assuré que les ressources humaines seraient renforcées grâce au recrutement de nouveaux professionnels afin d'atteindre l'objectif de 956.

Réduction des évacuations médicales à l'étranger

Elle a dit qu'en investissant dans les technologies de pointe, les infrastructures, l'excellence et la formation continue, le pays réduira considérablement les évacuations médicales à l'étranger.

Pour elle, l'Angola est capable de prendre soin de ses enfants sur son territoire, ce qui permet au pays d'économiser des ressources financières et aux familles de rester proches de leurs patients.

Création d'emplois

Ces efforts, a poursuivi la ministre, ont permis de créer en moyenne quatre cent cinq emplois directs et sept cent quarante-six emplois indirects, intégrant du personnel national et expatrié.

Le chef de l'Exécutif, accompagné de la Première Dame de la République, Ana Dias Lourenço, a livré des ambulances et des véhicules de soutien à l'hôpital.