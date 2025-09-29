Angola: Le projet Njila forme plus de sept mille fonctionnaires

Luanda — Environ sept mille fonctionnaires ont été formés depuis 2024 dans le cadre du projet Njila, qui vise à renforcer la gouvernance et à améliorer la prestation de services en Angola.

Les professionnels ont été formés dans plusieurs provinces du pays, à l'initiative de l'École nationale d'administration et de politiques publiques (ENAPP).

Ces informations ont été communiquées ce jeudi à Luanda par le directeur du projet, Santinho Figueira, concernant la formation au budget participatif organisée du 22 au 26 septembre dans les provinces de Benguela, Bié, Cuanza-Sul, Cunene, Huambo, Huíla, Luanda et Uíge.

Le responsable du projet a indiqué que cette formation visait à former des techniciens de l'administration publique et des représentants de la société civile à la planification, à l'exécution et au suivi budgétaires.

Santinho Figueira a expliqué que le projet Njila est une initiative de l'Exécutif angolais, coordonnée par le ministère de l'Administration territoriale, avec la participation des ministères des Finances, du Plan, de l'Administration publique, du Travail et de la Sécurité sociale, de la Justice et des Droits de l'homme, entre autres.

L'initiative est financée par la Banque mondiale, qui apporte un soutien technique et institutionnel au projet, qui s'articule autour de trois axes stratégiques.

Il a expliqué que la formation vise à renforcer les compétences techniques des fonctionnaires de l'administration publique et des représentants de la société civile, permettant ainsi une intervention plus efficace et transparente dans la planification et la gestion des ressources publiques.

Le responsable a également ajouté que cette formation constitue une étape importante pour garantir que les acteurs locaux disposent des outils techniques nécessaires à la planification, au suivi et à l'évaluation des projets d'investissement public sur leurs territoires.

Représentant la présidente du conseil d'administration de l'ENAPP, Sandra Rodrigues Alves, l'administrateur pour la recherche et la vulgarisation, Hernielto Casimiro, a réaffirmé l'engagement de l'Exécutif en faveur du processus de décentralisation administrative et financière.

Il a souligné que cette mesure vise à transférer des compétences et des ressources aux municipalités, favorisant ainsi une plus grande proximité dans la prestation des services publics.

Il a cité comme exemples de cette volonté politique la mise en oeuvre du Programme intégré d'intervention dans les Municipalités (PIIM), l'approbation des lois relatives aux collectivités locales et la récente Division politico-administrative.