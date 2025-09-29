Le Courant des Démocrates Rénovateurs (CDER), parti politique de Jean-Lucien Bussa, Ministre de l'Aménagement du Territoire, a organisé une grande matinée politique, le samedi 27 septembre 2025, à Kinshasa. Cet évènement ayant réuni hauts-cadres, cadres et partisans, avait pour objectif de relancer les activités du parti sur toute l'étendue du territoire national.

Conscient du silence au niveau national, et non de la disparition comme pouvaient s'imaginer les détracteurs de cette famille politique, Jean-Lucien Bussa Tongba, Président National du CDER, s'est livré à un exercice d'évaluation et de prise « des nouvelles options pour la conduite et la marche du parti » vers des lendemains meilleurs, tout en procédant au réaménagement des nouveaux animateurs.

« Vous savez qu'après chaque parcours il faut s'asseoir, évaluer et décider des nouvelles options pour la conduite et la marche du parti. C'est à cet exercice que l'autorité morale de notre parti, son Excellence Jean-Lucien Bussa, s'est livré aujourd'hui. C'était également une occasion de réarmer les troupes avec des nouveaux animateurs pour pouvoir conduire les affaires du parti », a livré un haut cadre du parti dans une interview après l'activité.

Selon l'interviewer, les activités qui s'organisaient à la base ne pouvaient suffire pour redonner une énergie pédante au parti. Ainsi, le punch donné par l'autorité morale au cours de cette matinée politique demeure une voie idéale non seulement pour booster les activités au niveau national mais également pour annoncer aux uns et autres acteurs du principe de redevabilité dans les cent jours à compter du début des activités qui devront être menées.

« Comme vous le savez, un parti politique n'est jamais en congé. Il y a eu, à chaque fois, des activités au niveau de la base. Mais, il était important, après un temps, qu'il donne du tonus pour la reprise des activités au niveau national.

Les hauts cadres du parti ont été instruits sur les activités qu'ils doivent mener, lesquelles feront l'objet d'une évaluation à mi-parcours dans les cent jours », a-t-il ajouté.

"Changement", le mot fétiche

Fidèle aux idéaux du parti, Jean-Lucien Bussa n'a pas attendu mieux que réarmer ses bourreaux de la vision éclairée de Félix Tshisekedi, Chef de l'Etat, et qui constitue en même temps la ligne droite du CDER. Elle se résume nettement sur le Changement.

Ainsi, le parti Courant des Démocrates Rénovateurs doit impérativement rester « présent et se signaler sur le terrain dans le but de reconquérir davantage les coeurs et les esprits des congolais qui croient au changement », a mentionné ce haut cadre du parti.

Un soutien aux initiatives de paix dans l'Est du pays

La situation précaire qui continue de menacer la partie orientale de la RDC n'est pas restée lettre morte pour cette formation politique de l'Union Sacrée de la Nation. Jean-Lucien Bussa a insisté sur le fait que le soutien de son parti politique doit demeurer indéfectible aux initiatives de paix menées par Félix Tshisekedi, Commandant Suprême des FARDC et de la PNC. « Lutter pour que le Congo reste Un et Indivisible est le combat acharné du CDER ».

« En rapport avec la situation dans l'Est du pays, l'autorité morale a insisté là-dessus. Car, c'est une partie de nous qui souffre. Pendant que nous nous promenons à Kinshasa, à Mbandaka, dans l'Est, nos frères et soeurs souffrent énormément. C'était donc l'occasion pour le président national d'apporter son soutien aux initiatives menées par le Président de la République, par tous les compatriotes qui veulent voir les limites de la République Démocratique du Congo, telles qu'héritées de la colonisation au 30 juin 1960, restent comme telles. Et, le Congo, tel que nous l'avons reçu de nos ancêtres, c'est de la même manière que, nous devons le transmettre aux générations futures, peut-être beaucoup mieux que ce nous avons reçu », a-t-il indiqué.

Favorable pour un discours mobilisateur

Le Président National du CDER a plutôt instruit et encouragé ses partisans d'utiliser « un discours mobilisateur » derrière les institutions de la République, derrière tous les congolais qui se battent pour retrouver l'intégrité territoriale du pays.

Une révolution des discours publics

Envahis par des contenus indigestes, les médias et réseaux sociaux se figent plus dans « des railleries sans utilités » que dans les essentiels. Employé depuis sa création à travailler pour une révolution des discours publics, le CDER s'active pour désormais reprendre le chemin des débats publics, en mettant sur la ligne des propositions proactives pour pouvoir orienter le débat vers ce qui touche la vie de la population.

Car, dit-il, « les préoccupations de la population demeurent au centre de tous les secteurs de la vie nationale ». « Comme parti politique, nous allons élever le débat à ce niveau. Nous serons, en plus, très exigeant sur les réformes nécessaires pour la marche de notre pays, parce qu'elles sont très attendues dans différents secteurs de la vie nationale », a-t-il conclu.