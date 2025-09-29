Tunisie: 2 et 3 octobre prochains - Lancement de la cinquième édition du salon de l'emploi

Le siège de l'Union Tunisienne de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat (UTICA), situé à Tunis, devrait accueillir les 2 et 3 octobre prochains la cinquième édition du salon de l'emploi en Tunisie.

Ce salon, organisé par le site d'emploi est un espace d'échanges important entre les divers professionnels, les institutions et les grandes entreprises dans tous les domaines, offrant des opportunités d'emploi aux demandeurs d'emploi et aux jeunes diplômés.

Plus de 50 entreprises devraient participer à ce salon. Elles ouvriront leurs portes au recrutement selon la nouvelle loi sur le travail. Plus de 10 000 visiteurs sont attendus pour découvrir les dernières opportunités d'emploi en Tunisie et les nouveaux postes nécessitant des compétences spécialisées.

Le programme du salon comprendra des ateliers, des sessions de discussion et des tables rondes portant sur les nouveaux métiers à l'ère des technologies modernes, l'employabilité, la gestion du stress psychologique lié au recrutement et au travail, ainsi que les changements en cours sur le marché de l'emploi.

Au cours de cette édition, les demandeurs d'emploi seront également soumis à des tests de langue (français et anglais), à des tests de personnalité et psychologiques, en plus d'un encadrement pour la rédaction de leur CV.

Il est à noter que le site « Keejob » est le premier site de recrutement en Tunisie, possédant une base de données de 450 000 CV et 40 000 entreprises. Depuis sa création, il oeuvre à l'organisation de tels événements qui rassemblent les grandes entreprises actives sur le marché du travail, les jeunes diplômés des universités et les demandeurs d'emploi.