Tunisie: Ooredoo et Samsung lancent la 2ème édition de la 'Ooredoo Padel Cup Samsung' au profit de la lutte contre le cancer du sein

29 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

Fidèles à leur engagement en faveur du sport et de la solidarité, Ooredoo Tunisie et Samsung annoncent le coup d'envoi de la 2ème édition de la "Ooredoo Padel Cup Samsung", qui se tiendra du 6 au 12 octobre 2025 au complexe Padel Connection à La Soukra, Borj Louzir (Ariana).

Cet événement sportif majeur réunira des joueuses et joueurs passionnés autour d'un objectif commun : promouvoir la pratique du padel tout en soutenant une noble cause. En effet, l'intégralité des frais d'inscription, fixés à 30 DT par joueur, sera reversée à l'association ATAMCS (Association Tunisienne d'Assistance aux Malades du Cancer du Sein), dans le cadre du programme RSE de Ooredoo, Tounes T3ich, et en lien avec la campagne internationale Octobre Rose.

Avec une dotation record de 35 000 DT, la compétition s'annonce comme l'un des rendez-vous sportifs les plus attendus de l'année, couvrant plusieurs catégories :

  • Hommes : P50 H, P100 H, P250 H, P500 H, P2000 H
  • Femmes : P50 F, P100 F, P500 F, P2000 F
  • Mixtes : P50 Mixte, P250 Mixte
  • Juniors : U-14, U-16

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À travers ce tournoi, Ooredoo et Samsung réaffirment leur rôle de partenaires majeurs du sport en Tunisie et leur engagement sociétal en faveur de la santé et du bien-être.

Mansoor Rashid Al-Khater, CEO Ooredoo Tunisie, a déclaré : « Chez Ooredoo, nous croyons que le sport est un formidable levier de solidarité et de rapprochement. Avec la Ooredoo Padel Cup Samsung, nous souhaitons non seulement offrir aux passionnés une expérience sportive unique, mais aussi contribuer activement à la lutte contre le cancer du sein, une cause qui nous tient à coeur. »

La compétition est ouverte à toutes et à tous, amateurs comme confirmés.

Les inscriptions sont disponibles dès maintenant sur : www.ooredoo-padelcup.tn

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.