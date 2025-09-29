Tunisie: Les prix de l'or atteignent un nouveau niveau record

29 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

Les prix de l'or en Tunisie ont atteint un niveau record ces derniers jours, affectés par les cours mondiaux qui ont dépassé les 3 800 dollars l'once. Cette situation a un impact direct sur le marché local, comme l'a confirmé Hatem Ben Youssef, président de la Chambre syndicale nationale des bijoutiers, dans une déclaration à la radio « Mosaïque ».

Dans une déclaration à la radio « Mosaïque », Ben Youssef a expliqué que la hausse des prix affecte directement la marge bénéficiaire des commerçants, qui ne dépasse généralement pas 2,5 % après déduction des frais. Il a précisé que la flambée des prix force parfois les commerçants à vendre l'or à un prix inférieur à sa valeur réelle pour compenser leurs pertes. Il a ajouté que la fermeture du Bureau de Garantie Central (ou Poinçon) exacerbe la crise, car les commerçants ne peuvent pas retourner l'or et calculer sa valeur en temps opportun, ce qui entraîne des effets négatifs sur la dynamique du marché.

Le président de la Chambre syndicale a souligné que le coût élevé de l'or a impacté la demande sur le marché, surtout pendant la saison des mariages, où le consommateur est devenu plus prudent et réduit l'achat de grosses pièces d'or. Il a également noté que certaines transactions de vente et d'achat s'effectuent en dehors de la surveillance officielle, ce qui pourrait compliquer le suivi et la régulation du marché.

Ben Youssef a affirmé que la solution réside dans la réouverture du Bureau de Garantie Central, afin que les opérations d'achat et de vente se déroulent en toute transparence et se déroulent dans un cadre réglementaire et permettre aux citoyens de garantir l'intégralité de leurs droits lors de l'achat d'or. Il a insisté sur le fait que les commerçants seraient alors en mesure de vendre à des prix plus stables, ce qui relanceraient l'activité du marché et limiteraient la spéculation.

