Tunisie: Ligue des champions/1er tour préliminaire retour - USM-East End Lions FC (3-1) - Sans surprise !

Les Monastiriens, nettement supérieurs à leurs adversaires, ont composté sans difficulté leur billet pour le deuxième tour préliminaire de la Champions League.

C'est une véritable balade de santé que se sont offerts les camarades de Fabrice Zeguei face à la formation sierra léonaise d'East End Lions FC qui ne faisait pas le poids. Une manche retour du premier tour préliminaire de la Ligue des champions que les hommes de Montassar Louhichi ont abordée avec un ascendant psychologique suite au large score obtenu une semaine plutôt au match aller disputé à Radès (4-0).

Avec ce score, la qualification était quasiment dans la poche et le match retour s'apparentait à une simple formalité.

D'entrée, les Usémistes enfoncent davantage leur adversaire avec une ouverture très tôt du score, signée de la tête par Fabrice Zeguei (2').

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cinq minutes plus tard, c'était autour de Moez Haj Ali de trouver le chemin des filets quand il pique la balle à un défenseur adverse, fonce en pleine surface de réparation avant de tirer directement dans les filets (7').

A la demi-heure de jeu, Malcolm Elhmidi rate un but tout fait : après s'être infiltré sur la gauche, il voit son tir croisé frôler le deuxième poteau (30'). Et les Usémistes de rejoindre les vestiaires pour la pause mi-temps avec un avantage de deux buts.

Un moment de fléchissement !

De retour des vestiaires, les Monastiriens ont repris les débats avec une domination aussi totale. Et à vrai dire, la balance penchait en faveur des Monastiriens au point qu'ils ont eu un moment de fléchissement : quittant la zone des 16 mètres, Abdessalem Hlaoui n'a pas pu piquer du pied la balle à David Alpha Conteh qui parvient à le lober (49').

Après ce moment de fléchissement qui leur a coûté cher, les Usémistes se sont repris et sont parvenus à tuer le match par un troisième but : Ibrahim Souissi tente de servir Nassim Douihech en pleine surface de réparation. Avec l'intention de couper la trajectoire de la balle, Alimamy J Kamara trompe son propre gardien et marque contre son camp (72').

Malgré les changements opérés, les Sierra Léonais étaient bien loin de faire le poids. Les Monastiriens se qualifient sans difficulté pour le deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions. Sans trop forcer, non plus.

USM : Hlaoui, Zeguei, Azzouz (Chikhaoui 46'), Zammouri, Saber, Moises, Haj Ali (Sidibe 46'), Bodian (Yaakoubi 59'), El Hmidi, Douihech (Diane 77') et Gadiaga (Souissi 59').