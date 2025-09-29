Tunisie: Gafsa - La garde nationale déjoue une tentative de commercialisation d'alcool frelaté

29 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

Les agents du poste de sécurité publique de la Garde Nationale, situé au quartier Bourguiba - Sidi Ahmed Zarroug, ont réussi à démanteler une cachette de fabrication de boissons alcoolisées impropres à la consommation humaine, connues localement sous le nom de « Gueraba », après consultation du ministère public à Gafsa.

Selon les informations disponibles, la descente a permis la saisie d'une quantité importante estimée à environ 7 500 litres de cette substance, qui était destinée à être commercialisée auprès de la jeunesse de la région. La valeur totale des biens saisis est estimée à environ 45 000 dinars.

Les mesures légales nécessaires ont été prises à l'encontre du propriétaire de cette cachette, en attendant la finalisation de l'enquête.

Cette opération de sécurité s'inscrit dans le cadre des efforts continus visant à lutter contre le phénomène de la commercialisation de boissons alcoolisées de source inconnue, qui représentent un danger direct pour la santé publique, d'autant plus qu'elles ont souvent causé des cas d'intoxication mortels.

