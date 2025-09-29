Tunisie: Mdhilla/Plusieurs cas d'étouffement chez les élèves et les habitants - Le conseil local tire la sonnette d'alarme

29 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

Le conseil Local d'El Mdhilla, dans le gouvernorat de Gafsa, a adressé une correspondance au Président de la République, à la Ministre de l'Environnement, à la Ministre de l'Énergie et des Mines, et au Ministre de la Santé. Dans cette correspondance, il demande à identifier les causes réelles des émanations de gaz toxiques émanant du Groupe Chimique Tunisien (GCT) d'El Mdhilla1.

Cette plainte fait suite à ce que les habitants décrivent comme une « catastrophe environnementale continue » qui épuise les résidents de la région depuis des années et affecte gravement leur santé ainsi que l'environnement.

Seif Dellali, membre du conseil local pour la circonscription du Quartier des Travailleurs, a confirmé, dans une déclaration au correspondant d'Express FM dans la région, qu'El Mdhilla vit depuis quatre décennies sous le coup d'une pollution atmosphérique et hydrique qui a rendu les terres agricoles impropres à l'exploitation et à l'investissement. Cette pollution a également entraîné la propagation de maladies graves parmi la population, telles que des affections respiratoires et même des tumeurs malignes.

M. Dellali a précisé que le conseil local a décidé d'intensifier ses actions en se tournant vers la justice afin d'établir les responsabilités et de démasquer les parties responsables des fuites de ces émanations chimiques.

Les habitants alertent sur le fait que la situation n'est plus soutenable, surtout avec la récurrence quasi quotidienne des cas d'étouffement (asphyxie) ces derniers temps. Ils appellent à une intervention urgente pour limiter les émanations et appliquer les normes environnementales internationales, en plus de fournir des soins de santé et des indemnisations aux personnes affectées.

