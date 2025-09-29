Tunisie: Ligue 1/8e journée/CA-USBG (2-0) - Les Clubistes se remettent la tête à l'endroit

Les Clubistes ont construit leur victoire et l'USBG n'a quasiment pas existé.

Rachat après le revers de Métlaoui, le Club Africain devait forcément y aller franco à la réception de l'USBG. Repartir de l'avant à Radès, là où le CA a connu des difficultés face au CSS et à l'ESZ surtout, Faouzi Benzarti savait qu'un autre faux pas des siens devant leurs fans serait difficile à digérer. En face à présent, le coach Karim Delhoum a proposé un onze disposé en 5-3-2, histoire de contenir le CA et à la fois se projeter sur contre éclair.

Notons enfin, avant de passer au déroulé du match, que Faouzi Benzarti, adepte d'un 4-3-3 classique, a lancé Mouhib Chamekh et Sadok Mahmoud d'entrée, ainsi que Saidou Khan, en l'absence de Charfeddine Aoun, expulsé face aux Miniers. 2', Kinzumbi aurait pu débloquer le score suite à un centre ajusté de Sadok Mahmoud. 11', le CA menace de nouveau par Chawat de la tête suite à un centre de l'attaquant congolais Kinzumbi. 13', premier tournant du match.

Khadhraoui perce et sert en retrait Saidou Khan dans le paquet avec un ballon qui ricoche sur la main du dernier défenseur. Le penalty décrété est transformé par Firas Chawat, auteur de 60% des buts clubistes jusque-là, signant au passage son 5e but de la saison. Le match reprend et le CA maîtrise toujours, surtout avec ce tir de Zemzemi qui rase le poteau sur coup franc direct. 26', Khadhraoui met le feu sur son couloir, déboule, s'infiltre mais son tir n'est pas ajusté.

Jusque-là, l'USBG n'a pas vraiment existé, mais vers la demi-heure de jeu, un contre lancé par Yaken sur le couloir gauche suivi d'une passe en retrait crée une collision en pleine surface, une action qui nécessitera la validation de la VAR pour poursuivre le jeu. 43', Kinzumbi, Mahmoud et Khadhraoui mettent la pression, mais il manquait le dernier geste pour conclure. Mi-temps, avantage mérité pour un CA dont les sentinelles causent cependant certaines frayeurs, et des choses à dire et à redire à propos de la défense avancée du CA de Faouzi Benzarti.

A sens unique...

De retour de pause, le CA déroule, gère et tente de se mettre définitivement à l'abri. L'USBG, à son tour, tente de remonter le terrain, mais sans y mettre les ingrédients. Vers l'heure de jeu, le CA touche au but et double la mise par l'inévitable Chawat, suite il est vrai à une erreur commune de la part d'Amri et d'Abcha. 78', Khadhraoui «touche du bois», suite en amont à un rush de Bilel Ait Malek.

Le match est désormais à sens unique avec surtout un déboulé de Shili qui aurait pu faire mouche. Le match se conclut sur un tir de Mimouni mais Mouhib Chamekh veille au grain. On en restera là.