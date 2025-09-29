Tunisie: Mohamed Ali Nafti rencontre des étudiants et des compétences nationales en marge de l'AG de l'ONU

En marge de sa participation aux travaux du segment de haut niveau de la 80e Session de l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York, M. Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Etranger, s'est rendu dans la capitale américaine, Washington, où il a rencontré, le 28 septembre 2025, des membres de la communauté tunisienne, des étudiants et des compétences nationales résidant aux États-Unis et actifs dans divers domaines et secteurs.

À cette occasion, M. le Ministre a souligné l'importance que Son Excellence Monsieur le Président de la République accorde aux membres de la communauté tunisienne ainsi que son attachement à leur assurer l'accompagnement et l'attention nécessaires, notamment en améliorant leurs conditions de séjour dans les pays d'accueil et en défendant leurs intérêts. Il a, à cet égard, salué le rôle essentiel et constructif que joue la communauté tunisienne établie aux États-Unis dans la promotion de l'image de la Tunisie à l'étranger et dans le soutien de l'effort national de développement, en tant que pont de communication culturelle et civilisationnelle entre les deux pays et les deux peuples amis.

La rencontre a constitué une occasion pour M. le Ministre d'écouter les propositions des compétences tunisiennes en vue de contribuer au service de l'intérêt national à partir de leurs postes d'activité sur les plans économique, culturel et touristique. Il a également prêté une oreille attentive aux principales préoccupations de la communauté tunisienne aux États-Unis.

M. le Ministre a, par ailleurs, tenu une séance de travail avec les membres de l'Ambassade de Tunisie à Washington, au cours de laquelle il a pris connaissance du fonctionnement de la Mission, en recommandant de redoubler d'efforts pour élargir le cercle des amitiés de la Tunisie dans le pays d'accréditation et pour développer les méthodes de travail diplomatique afin de créer de nouvelles opportunités concrètes de développement et d'enrichissement des relations de coopération et de partenariat existantes entre les deux pays, à la lumière des moyens disponibles.

Il a également pris connaissance du fonctionnement de la section consulaire et a recommandé l'amélioration des services consulaires offerts aux membres de la communauté tunisienne résidant aux États-Unis, notamment par le développement du programme de consulat numérique, tout en restant à l'écoute de leurs préoccupations et en leur offrant les conditions favorables à leur intégration dans le pays d'accueil.