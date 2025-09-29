Angola: Des opportunités d'emploi dans les 21 provinces angolaises

Luanda — Le projet « Opportunités pour les jeunes pour des emplois de qualité » (JOBE-Angola) sera étendu aux 21 provinces angolaises afin de réduire le taux de chômage, d'accélérer les programmes de création d'emplois et d'investir dans la formation et le développement professionnels de ce segment de la société.

Cette information a été communiquée vendredi à Luanda par le secrétaire d'État au Travail et à la Sécurité sociale, Pedro Filipe, lors d'une réunion consacrée au bilan de la première année du programme JOBE-Angola.

« Le pays constate une baisse constante du chômage, mais nous devons encore faire davantage. JOBE-Angola a porté ses fruits et, fort de l'expérience des 11 provinces mises en oeuvre, nous allons étendre la couverture et améliorer les performances du programme », a-t-il affirmé.

Selon le dirigeant, il est nécessaire d'étendre le projet JOBE à tout l'Angola, puisqu'il s'agit d'un programme de l'exécutif angolais, inscrit dans le Plan national de développement (PDN).

Pedro Filipe a prédit l'accélération des programmes de création d'emplois, avec une plus grande implication des municipalités et des entreprises publiques et privées, ainsi que des investissements continus dans la formation professionnelle et le développement des jeunes.

Il a rappelé que le projet, officiellement lancé le 6 août 2024, met l'accent sur l'inclusion sociale et économique de la jeunesse angolaise.

Au cours de sa première année, JOBE Angola a bénéficié à 26 932 jeunes âgés de 15 à 30 ans, créant ainsi 6 218 emplois directs.

Selon Pedro Filipe, l'Exécutif étudie la possibilité d'étendre cette limite à 40 ans, notamment pour les stages professionnels, compte tenu de l'évolution démographique et de l'espérance de vie.

« Nous oeuvrons pour que davantage de personnes aient accès à ces opportunités. Aujourd'hui, être jeune est plus qu'un simple âge ; c'est un état d'esprit », a conclu le secrétaire d'État.

Dans sa première phase, le projet couvrait les provinces de Luanda, Huambo, Bié, Benguela, Namibe, Uíge, Malanje, Cuanza-Norte, Zaïre, Bengo et Cuando Cubango. Cette dernière province, suite à la nouvelle division politique et administrative, a donné naissance aux provinces de Cuando et Cubango.

L'initiative se distingue par ses contrats locaux d'emploi, combinant formation technique, stages professionnels, soutien à l'entrepreneuriat des jeunes et création de coopératives.

Le projet est coordonné par l'INEFOP, financé par le Fonds national pour l'emploi, lui-même financé par le Trésor public, et mis en oeuvre en partenariat avec les administrations municipales et le secteur privé.

En 2025, un budget de 21 milliards de kwanzas était prévu, et environ 11 milliards de kwanzas ont été décaissés à ce jour.