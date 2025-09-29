Angola: L'enseignement supérieur définit l'expansion et la diversité de l'offre éducative comme un objectif d'ici 2027

Luanda — La secrétaire d'État à la Science, à la Technologie et à l'Innovation (MESCTI), Alice de Fátima e Almeida, a déclaré ce jeudi à Luanda que le gouvernement avait défini l'expansion et la diversité de l'offre éducative comme une stratégie jusqu'en 2027.

Lors de la 45e session thématique de la deuxième saison, organisée par le ministère des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la Communication sociale, elle a souligné que la stratégie prioritaire est de renforcer les établissements d'enseignement supérieur et de consolider et d'accélérer la formation des chercheurs et des futurs professionnels.

La stratégie comprend également le renforcement des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche, ainsi que le développement d'infrastructures adaptées à leur mission, dans le cadre du programme 14 du MESCTI.

La secrétaire a évoqué l'expansion et la diversification de l'offre de formation, vu que le pays compte 106 établissements d'enseignement supérieur opérationnels, proposant 1 200 programmes de licence, 287 post-graduations, 229 masters, 28 doctorats et 30 spécialisations.

Elle a également fait mention de l'harmonisation des programmes dans les établissements d'enseignement supérieur, mettant en avant deux programmes déjà harmonisés, 67 en cours d'harmonisation et 24 en attente.

Concernant la mise en oeuvre du système d'évaluation, elle a indiqué que des évaluations internes (auto-évaluations) avaient été menées dans 89 bureaux nouvellement créés et des évaluations externes dans 550 programmes, soit 46 % de l'offre de formation.

Dans le domaine de la médecine et de la santé, il a indiqué que 145 évaluations ont été réalisées, dont 63 formations accréditées et 82 non accréditées.

En sciences de l'éducation, il a souligné que 139 évaluations ont été réalisées, dont 70 formations accréditées et 69 non accréditées. Dans le domaine de l'ingénierie et des technologies, 236 évaluations sont en cours.

Concernant le renforcement et l'accélération de la formation des chercheurs et des futurs professionnels, la Secrétaire d'État a souligné le renforcement des projets de bourses, dont les indicateurs indiquent 318 bourses internes pour la formation des enseignants, la révision du programme 300 et 150 bourses externes, dont 73 sont en cours et 86 seront mises en oeuvre au cours de l'année académique 2025/2026.

Concernant la réhabilitation des infrastructures, la Secrétaire d'État a mis en avant le Plan directeur du futur Centre de recherche, de développement et d'innovation de l'Université Katyavala Bwila, la construction de la troisième phase de l'Université de Namibe, la construction des infrastructures de l'Université Lueji A'Nkonde et la réhabilitation du Centre national de recherche scientifique, renforcé par deux nouveaux laboratoires.

Concernant les principaux défis et perspectives, Alice de Fátima e Almeida a mis l'accent sur le renforcement des compétences en entrepreneuriat et en innovation, la formation des enseignants, du personnel non enseignant et des étudiants aux méthodologies de l'innovation, à l'entrepreneuriat et à la pensée critique, ainsi que l'intégration de formations régulières à l'innovation pédagogique.

À son tour, le secrétaire d'État à la Communication sociale, Nuno Caldas, a signalé que l'exercice proposé par la session réaffirme la vision et la réorientation stratégique des politiques publiques de l'Exécutif, dans le cadre du Plan national de développement 2023/2027, ainsi que l'engagement de l'Exécutif en faveur du capital humain.