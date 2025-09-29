Angola: Le SENADIAC travaille à la création d'une plate-forme numérique - Directrice générale

Luanda — Le Service national des droits d'auteur et connexes (SENADIAC) travaille à la création d'une plate-forme numérique pour garantir une plus grande rapidité dans l'enregistrement des oeuvres des artistes, a indiqué jeudi, à Luanda, sa directrice générale, Teresa Cassola.

S'adressant à l'ANGOP, en marge de la 5ème Conférence annuelle sur les droits de propriété intellectuelle en Angola, la responsable a assuré qu'il y avait des entreprises qui travaillent sur le processus et que sa conclusion aura lieu l'année prochaine.

Selon la source, le SENADIAC a déjà enregistré plus de mille oeuvres artistiques et scientifiques, dont les plus remarquables sont les oeuvres musicales et littéraires.

"Nous avons ce nombre. Ce n'est pas encore souhaitable, mais nous le considérons satisfaisant parce que depuis la création du SENADIAC, en 2019, il y a déjà eu une amélioration du nombre d'adhérents pour l'enregistrement des travaux", a-t-elle signalé.

Selon elle, la méconnaissance de la part de la société et des auteurs en particulier est l'une des principales causes de la faible adhésion.

À cet effet, la directrice a fait savoir que l'organisme avait organisé des forums provinciaux et des séminaires sur l'importance de l'enregistrement et les institutions qui y participent.

Interrogée sur la perception des artistes à propos de la propriété intellectuelle, la responsable a considéré que celle-ci était encore limitée, soulignant que l'effort a été fait pour changer le cadre.

Teresa Cassola a appelé les artistes à enregistrer leurs oeuvres auprès du SENADIAC ou à adhérer à un organisme de gestion collective, de manière à être rémunérés pour l'utilisation de leurs oeuvres.

L'évènement, Co-organisé par l'Exécutif angolais et l'ambassade des États-Unis d'Amérique en Angola, s'est déroulé jeudi sous le thème "Économie créative : technologie, innovation et propriété intellectuelle".

La conférence a compté sur des conférenciers internationaux, des magistrats angolais, des représentants des ministères de l'industrie, du commerce et de la culture.

La conférence a abordé des thèmes tels que "structures et accords internationaux de propriété intellectuelle", "monétisation de la musique et de l'économie numérique" et l'"impact de l'intelligence artificielle sur la propriété intellectuelle", en mettant l'accent sur l'Angola.

La propriété intellectuelle (PI) est un ensemble de droits légaux qui protègent les créations de l'esprit, comme les inventions, les oeuvres littéraires et artistiques, les marques et dessins industriels, en accordant aux créateurs le droit exclusif d'exploiter économiquement leurs oeuvres.