Afrique Australe: Namibiens et Angolais arrêtés pour l'abattage de rhinocéros à Cuvango

Lubango — Le commandement provincial de la police nationale de Huíla a arrêté trois citoyens, un Angolais et deux Namibiens, soupçonnés d'avoir tué deux rhinocéros adultes et d'en avoir extrait les cornes.

Les jeunes hommes arrêtés ce jeudi, sont accusés d'avoir abattu illégalement deux rhinocéros et d'en avoir fait le trafic. Le crime s'est produit à la ferme Capunda, située dans la municipalité de Cuvango.

Selon la porte-parole de la police nationale, la commissaire principale Renata de Matos, les suspects ont été arrêtés en flagrant délit. Ils étaient en possession de trois paires de cornes de rhinocéros et d'une arme à feu automatique contenant 19 cartouches, qui ont servi à abattre les animaux.

« Ce crime constitue une grave violation de la législation nationale sur la protection de la faune sauvage et relève du trafic international d'espèces menacées », a affirmé la porte-parole.

Selon le directeur de la ferme Capunda, les rhinocéros abattus appartenaient légalement à l'entreprise et avaient été achetés en Namibie pour 500 millions de kwanzas pièce. Le massacre a été découvert par des gardes lors d'une patrouille de routine, ce qui a suscité des enquêtes auprès de la communauté locale.

Lors d'une enquête ultérieure, la police a interrogé un employé de la ferme qui a avoué avoir été attiré par un citoyen namibien du nom de Paulo, qui lui a proposé de participer au stratagème en échange d'une récompense de 500 000 kwanzas.

Selon la police, les suspects avaient l'intention de livrer les cornes à un commanditaire présumé du crime, qui les transporterait ensuite en Namibie, où un acheteur avait déjà été identifié. Les bénéfices seraient répartis entre toutes les personnes impliquées.

Les détenus, a-t-il ajouté, seront présentés au parquet et au juge des garanties pour application de mesures de contrainte par corps.

Le rhinocéros noir est deuxième sur la liste rouge angolaise (https://ecoangola.com/wp-content/uploads/2019/11/Lista-Vermelha-de-Esp%C3%A9cies-em-Angola.pdf), qui comprend 18 espèces, juste derrière le manchot du Cap, qui est donc considéré comme menacé.

En Angola, l'interdiction de la chasse illégale (braconnage) est inscrite dans le décret présidentiel n° 50/24 du 2 février, qui stipule que les communautés locales doivent s'abstenir de braconnage et de chasse de subsistance des espèces menacées.

Cette loi vise à protéger la faune sauvage en imposant des limites et des restrictions à la chasse, à la pêche et au commerce des espèces menacées, et en encourageant la collaboration avec les forces de l'ordre.

En Angola, les espèces protégées comprennent des animaux menacés tels que le lion, le guépard, le zèbre de montagne, le gorille, le lamantin d'Afrique, le perroquet gris et, surtout, l'hippotrague géant, la baleine bleue, entre autres.