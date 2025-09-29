Angola: Le ministre considère la propriété intellectuelle comme essentielle à la consolidation de l'indépendance

Luanda — Le ministre de la Culture, Filipe Zau, a déclaré jeudi à Luanda que la propriété intellectuelle était essentielle à la consolidation de l'indépendance nationale, car elle permet de valoriser le patrimoine culturel et de dynamiser une économie dont les Angolais sont les principaux acteurs.

S'exprimant lors de l'ouverture de la 5e Conférence annuelle sur les droits de propriété intellectuelle en Angola, le ministre a souligné que la créativité est un moteur de croissance économique, créant des industries, des emplois et une meilleure qualité de vie pour tous.

Pour le ministre, le 50e anniversaire de l'indépendance de l'Angola, qui sera célébré le 11 novembre, devrait non seulement contribuer à la liberté politique des Angolais, mais aussi avoir un impact sur leur émancipation économique et intellectuelle.

À cet égard, il a évoqué les récentes avancées de l'Angola en matière de droit d'auteur, avec son adhésion au Traité de Marrakech, s'alignant ainsi sur les meilleures pratiques internationales.

« Cette étape décisive facilite l'accès aux oeuvres publiées pour les personnes malvoyantes ou ayant d'autres limitations d'accès aux textes imprimés, réaffirmant ainsi notre engagement en faveur de l'inclusion et de la construction d'un système de propriété intellectuelle (PI) équilibré et équitable », a-t-il déclaré.

Il a rappelé que la Constitution de la République d'Angola consacre la liberté de création intellectuelle, artistique, scientifique et technologique, ajoutant que les textes régissant la science, la technologie et l'innovation dans le pays tracent la voie vers une société compétitive, moderne et fondée sur la connaissance.

Selon Filipe Zau, les données disponibles révèlent un contraste entre les aspirations et la réalité en Angola. Pour lui, l'utilisation et l'exploitation des systèmes de PI, en particulier du système national de droit d'auteur, demeurent un défi à relever.

« Le système de propriété intellectuelle existe pour le bien de la société dans son ensemble, créant un cercle vertueux : un monopole temporaire pour le créateur, en échange de l'enrichissement permanent du corpus public de connaissances, qui servira de base à de nouvelles inventions », a-t-il averti.

Concernant la conférence, il a expliqué qu'elle constituait une occasion unique de réfléchir au rôle fondamental de la propriété intellectuelle dans le renforcement de l'industrie culturelle, en veillant à ce que les musiciens, artistes et créateurs soient rémunérés pour leur travail, leur talent et leur génie.

L'événement, co-organisé par le gouvernement angolais et l'ambassade des États-Unis en Angola, se déroule jusqu'à la fin de la journée sous le thème « Économie créative : technologie, innovation et propriété intellectuelle ».

La cérémonie d'ouverture de la conférence s'est déroulée en présence, entre autres, du premier vice-président de l'Assemblée nationale, Américo Cuononoca, et du chargé d'affaires des États-Unis, Noah Zaring.

L'événement a réuni des intervenants internationaux, des juges angolais et des représentants des ministères de l'Industrie, du Commerce et de la Culture.

Les thèmes abordés comprenaient les « structures et accords internationaux de propriété intellectuelle », la « monétisation de la musique et l'économie numérique » et l'« impact de l'intelligence artificielle sur la propriété intellectuelle », avec un focus sur l'Angola.

La propriété intellectuelle (PI) est un ensemble de droits qui protègent les créations de l'esprit, telles que les inventions, les oeuvres littéraires et artistiques, les marques et les dessins et modèles industriels, conférant aux créateurs le droit exclusif d'exploiter économiquement leurs oeuvres.

Elle se divise en deux domaines principaux : la propriété industrielle, qui comprend les brevets, les marques, les indications géographiques et les dessins et modèles industriels, et le droit d'auteur et les droits connexes, qui protègent les oeuvres littéraires, artistiques et scientifiques.