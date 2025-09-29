Ile Maurice: Pas encore de feu vert pour libérer les salariés du privé et public dès l'alerte

28 Septembre 2025
L'Express (Port Louis)

Contrairement à des informations relayées par un quotidien, le ministère du Travail, a indiqué que les négociations sont toujours en cours en ce qui concerne la possibilité pour les employés des secteurs public et privé de rentrer chez eux dès l'émission d'une alerte de pluies torrentielles. Si cette nouvelle a réjoui de nombreux Mauriciens, le ministère précise qu'aucune décision officielle n'a encore été prise.

Le ministre du Travail a abordé le sujet lors de la clôture des Assises du Travail le jeudi 26 septembre. Il a insisté sur la nécessité d'une approche unifiée : «On ne peut avoir deux manières de traiter les travailleurs. Nous devrons revoir la loi afin qu'elle s'applique à tous.» La question sera discutée en Conseil des ministres et avec les parties concernées.

Le ministre s'est félicité du climat de dialogue qui a prévalu durant ces trois jours d'échanges lors des Assises du Travail, du 23 au 25 septembre, réunissant représentants des travailleurs, officiers du ministère et autres partenaires sociaux. «Plusieurs recommandations ont émergé ; certaines ont fait consensus, d'autres nécessitent encore des consultations. Un plan d'action sera élaboré pour intégrer ces propositions au cadre législatif », a-t-il précisé.

Ces Assises visaient à trouver des solutions concrètes pour améliorer la qualité du travail à Maurice et renforcer l'équité entre les employés du secteur public et privé.

Le dossier du retour anticipé des salariés chez eux lors des fortes pluies reste donc ouvert et fera l'objet de nouvelles discussions dans les prochaines semaines, avant toute modification de la loi.

