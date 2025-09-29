Ile Maurice: Anaïs Angeline vice-championne du monde à la longueur T37

Première Mauricienne à entrer en action ce samedi lors de la première journée des Championnats du monde de para-athlétisme à New Delhi, en Inde, Anaïs Angeline n'a pas déçu. Engagée sur la finale du saut en longueur T37, elle a retenu son titre de vice-championne du monde de la catégorie.

Elle remporte ainsi son deuxième titre de vicechampionne du monde dans cette épreuve après son premier sacre mondial à Kobe l'an dernier. En finale de ce concours de saut en longueur T37, la Mauricienne a enregistré un saut à 4m59 à son cinquième essai pour valider sa deuxième place. Elle réalise aussi, grâce à cette performance, un nouveau record d'Afrique sur cette épreuve.

Comme en 2024, elle termine derrière la Chinoise Wen Xiaoyan, tenante du titre, qui a battu le record des championnats du monde avec un bond de 5m32. L'Américaine Jaleen Roberts a complété le podium avec une marque de 4m53.

«Anaïs était vraiment exceptionnelle aujourd'hui (samedi). Déjà lors de son échauffement, on sentait qu'elle était vraiment en forme et bien dans sa peau. Elle a enlevé la pression sur ses épaules dès son 2e essai où elle a battu son record d'Afrique (4m58). Face à des médaillées paralympiques, l'objectif était de rester sur le podium. Elle a mis une jolie pression sur l'Américaine qui n'a pas pu réussir son meilleur saut», confie l'entraîneur Jean-Marie Bhugheerathee.

Malgré ses déboires lors des derniers Jeux paralympiques, Anaïs Angeline a su rebondir dans une compétition qu'elle estime être «de très haut niveau et très intense avec la championne et la vice-championne paralympique.

C'était agréable de vivre cela et en même temps un peu stressant, mais j'ai su gérer mentalement et physiquement. Je remercie tous ceux qui m'ont encouragée, le peuple mauricien, surtout mes coaches et mes parents, ainsi que le Mauritius Paralympic Committee», souligne la deux fois vice-championne du monde du saut en longueur T37.

Pour sa part, son papa et entraîneur des sauteurs, Nicolas Angeline, s'est dit «très heureux des belles performances d'Anaïs qui casse ses records d'Afrique à chacun de ses sauts. Elle prend la deuxième place devant l'Américaine qui a l'habitude de prendre cette deuxième place. Un grand bravo à toute l'équipe.»

Il nous revient qu'elle n'a pas pu être sur le podium de la cérémonie de remise de médaille pour des raisons médicales. En effet, elle a dû être transportée à l'hôpital à cause d'un coup de soleil. Toutefois, elle se porte tout de même bien pour la suite de la compétition.

Les Mondiaux se poursuivent aujourd'hui avec notamment la finale du 5000m T54 pour Noemi Alphonse à 8h40 (heure de Maurice). Eddy Capdor et Denovan Rabaye concourront à partir de 7h55 sur la finale du saut en longueur T20. De son côté, Roberto Michel s'aligne à 16h30 sur les séries du 400m T34. S'il se qualifie, il disputera la finale ce soir à 18h06.

100m T38 Mitchell Prosper réalise son meilleurChrono personnel

Engagé dans la deuxième série du 100m T38, Mitchell Prosper a terminé à la 8e place en signant un chrono de 11s98 (+0.1 m/s). Malgré que l'aventure ait pris fin pour notre compatriote sur cette épreuve, il signe son meilleur chrono personnel sur la distance.