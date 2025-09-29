Ile Maurice: Akash redonne vie aux vélos

À 29 ans, Akash Gooheeram, propriétaire de Sky Cycle à Albion, s'est forgé une belle réputation grâce à son savoir-faire dans la réparation de bicyclettes. Depuis plus de dix ans, il consacre son temps et sa passion à redonner une seconde vie aux vélos, qu'ils soient anciens ou récents. Son histoire commence très tôt. «J'ai appris ce métier vers l'âge de 9 ou 10 ans. À l'époque, c'est mon père qui s'occupait de l'atelier», raconte-t-il.

Peu attiré par les études, Akash a suivi les conseils de son père : se lancer dans un domaine où il se sentait à l'aise et curieux. «J'aimais démonter, comprendre comment fonctionnaient les choses.

Mon premier essai a été de démonter une roue. Depuis, je n'ai jamais arrêté.» Le chemin n'a pas été sans difficulté. «Au début, on n'avait pas les bons outils. On utilisait parfois un vieux fer à repasser pour chauffer ou redresser certaines pièces et boukou fwa mo lamin finn brile. Me sa pa finn fer mwa arete. O kontrer mo ti plis determine pou aprann ek avanse.»

Aujourd'hui, Akash travaille seul dans son atelier, qu'il garde toujours propre et bien organisé. «Au début, ce n'était pas facile. Il fallait apprendre à gérer les réparations, les clients et l'organisation. Mais avec le temps, je me suis adapté.»

Grâce à son sérieux, il a su fidéliser une clientèle fidèle, venant parfois de loin : «J'ai même un client qui habite à Vale et qui m'apporte son vélo ici à Albion», confie-t-il. Certains de ses clients lui confient des bicyclettes qui traversent les générations : «Il y a des vélos qui appartenaient au grand-père, puis au père et maintenant aux enfants. C'est beau de pouvoir les entretenir.»

Son métier lui a aussi ouvert d'autres portes : Akash a été invité à Rodrigues pour une semaine, à l'occasion d'un événement cycliste, où il a mis ses compétences au service des participants. Toujours curieux et motivé, il souhaite continuer à progresser et à améliorer ses services : «Il y a toujours quelque chose à apprendre et à perfectionner.»

Message aux jeunes : Akash encourage les jeunes à suivre leur passion et à croire en leur potentiel : «Si to ena enn pasion travay lor li aprann ek pa per pou avanse. Tou travail ena so valer. Se to motivasion ek serye ki pou fer twa reysi.»

À travers sa passion, Akash Gooheeram montre que les métiers manuels ont une vraie valeur et que la détermination peut transformer une vocation en réussite.