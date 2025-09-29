Ile Maurice: Trois suspects en cellule et un autre recherché

Une violente agression, éventuellement préméditée, a eu lieu dans l'après-midi du jeudi 25 septembre à Rose-Hill, dans un lieu communément appelé le «carré». Un adolescent de 16 ans, élève en Grade 10 dans un collège de la région, a été pris pour cible par un groupe de jeunes alors qu'il se trouvait sur la place Margéot, près du bâtiment TFP. La scène filmée a fait le tour des réseaux sociaux. Il a été pris pour cible jeudi après qu'il avait tenté de calmer une dispute la veille. Ses assaillants se sont jetés sur lui sous les regards de plusieurs badauds.

Selon les premières informations, l'attaque surviendrait au lendemain d'une altercation que le jeune homme avait tenté de calmer, ce qui aurait provoqué la colère de ses assaillants. Peu après 16 h 20, plusieurs témoins les ont vus se jeter sur l'adolescent sous les regards impuissants de badauds. Alertée, la police s'est rapidement rendue sur les lieux où elle a découvert la victime consciente, mais allongée au sol.

Bien qu'aucune blessure apparente n'ait été relevée sur son corps, il a été immédiatement pris en charge par le SAMU et transporté au Princess Margaret Orthopaedic Centre pour des soins. Après examen, il a été admis en salle, son état de santé étant jugé stable.

Les trois suspects, Daren Orient, Loic Tournacou et James Steven Radis, ont été arrêtés dans la journée de vendredi. C'est la famille de la victime qui, après s'être lancée à leur recherche, les a poussés à se rendre à la police. Ils ont passé la nuit en cellule avant d'être traduits, hier, devant la Bail and Remand Court sous une accusation d'agression avec préméditation.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Un quatrième individu, impliqué dans l'agression, est activement recherché. L'enquête se poursuit afin de déterminer les véritables motifs de cette attaque qui a suscité une vive émotion dans le quartier, où de nombreux habitants dénoncent la montée de la violence parmi les jeunes.