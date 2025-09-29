Ile Maurice: Un collégien battu pour avoir tenté de calmer une dispute la veille

Nous en savons désormais davantage sur l'agression brutale dont a été victime un collégien de 16 ans à Rose-Hill, le jeudi 25 septembre. Alors que l'enquête suit son cours et que les auteurs présumés ont été interpellés, l'adolescent, blessé lors de l'attaque, est toujours en observation à l'hôpital. Son état de santé est stable, selon les médecins. De leur côté, les autorités compétentes, tant sociales que policières, se mobilisent pour assurer un suivi adapté.

D'après les premiers éléments de l'enquête, le collégien aurait tenté de s'interposer la veille dans une dispute entre deux adolescentes à la gare de Rose-Hill. Ce geste aurait attiré l'attention de ses futurs agresseurs, qui l'auraient pris pour cible le lendemain.

En effet, le jour suivant, l'adolescent a été violemment attaqué par un groupe de jeunes aux abords du bâtiment TFP. Roué de coups, il s'est retrouvé au sol alors que ses agresseurs prenaient la fuite. Alertés, les secours sont rapidement intervenus et le mineur a été transporté à l'hôpital.

Le ministère de l'Égalité des genres, de la Protection de l'enfant et du Bien-être de la famille a été informé de la situation et suit l'affaire de près. Le collégien, dont la mère est décédée, est sous la garde de sa tante maternelle tandis que les services sociaux ont été activés pour assurer un accompagnement approprié, tant sur le plan médical que psychosocial. Parallèlement, les forces de l'ordre ont agi avec diligence.

La police de Rose-Hill a déjà procédé à l'arrestation des suspects mais le témoignage de la victime n'a toutefois pas encore été recueilli car les enquêteurs attendent l'autorisation de l'équipe médicale.

Il est important de rappeler que plusieurs vidéos montrant des scènes de bagarres entre collégiens circulent actuellement sur les réseaux sociaux, suscitant l'indignation générale. Le ministère de l'Éducation a réagi en condamnant fermement ces actes et en rappelant l'importance des campagnes de sensibilisation menées dans les établissements. Il a également annoncé un renforcement des patrouilles policières autour des écoles, notamment en cette période d'examens.