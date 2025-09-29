Angola: Le pays rejoint officiellement le Réseau mondial des réserves de biosphère de l'UNESCO

Luanda — L'Angola a franchi samedi une étape historique en matière de conservation et de développement durable en rejoignant officiellement la Carte mondiale des réserves de biosphère de l'UNESCO avec la désignation de la « Réserve de biosphère de Quiçama ».

Selon un communiqué de presse consulté par l'ANGOP, cette intégration constitue une reconnaissance internationale de l'engagement du pays en faveur de la protection de la biodiversité, de la promotion des connaissances scientifiques et du renforcement des communautés locales, conformément aux objectifs du Programme « L'Homme et la Biosphère » (MaB) de l'UNESCO.

La cérémonie d'annonce a eu lieu lors de la 37e session du Conseil international de coordination du Programme « L'Homme et la Biosphère » (MaB) de l'UNESCO, qui s'est tenue à Hangzhou, en Chine, en présence de la délégation angolaise, conduite par le secrétaire d'État à l'Environnement, Iury Valter de Sousa Santos.

Cette réussite, obtenue l'année où l'Angola célèbre son 50e anniversaire d'indépendance, est en grande partie due à l'engagement du chef de l'État angolais, João Lourenço, qui renforce l'engagement du gouvernement angolais en faveur de la gestion durable de ses ressources naturelles et de la valorisation des savoirs traditionnels des communautés vivant en harmonie avec l'environnement.

Avec ce nouveau nom, l'Angola rejoint le Réseau international des réserves de biosphère, composé de plus de 700 réserves dans 150 pays.

Les réserves sont des espaces dédiés à la promotion de solutions innovantes alliant conservation de l'environnement, développement socio-économique et recherche scientifique.

La « Réserve de biosphère de Quiçama » couvre une superficie de 33 160 km², limitée de l'embouchure du fleuve Longa à la pointe de l'île de Luanda, et englobe des écosystèmes de grande importance écologique et biologique, tels que le complexe Mussulo Cuanza et Cabo Ledo.

Elle comprend également la région de Longa et d'autres zones à haute sensibilité écologique, telles que les mangroves, les lagunes et les zones de nidification d'oiseaux et de tortues marines (comme les îles Cazanga et la réserve naturelle intégrale de l'île dos Pássaros).

Elle abrite également des espèces emblématiques de la faune et de la flore angolaises, notamment le lamantin d'Afrique (Trichechus senegalensis) et l'éléphant de savane (Loxodonta africana).

À propos du programme « L'Homme et la Biosphère » (MaB), créé par l'UNESCO en 1971, le programme MaB promeut une approche scientifique et participative pour améliorer la relation entre l'homme et l'environnement.