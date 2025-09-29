Angola: L'Angola et Cuba souhaitent élargir leur coopération dans le domaine de l'éducation

27 Septembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par CS/SB

Luanda — L'Angola et Cuba ont exprimé vendredi à La Havane leur intérêt pour l'établissement et le développement d'une coopération mutuellement bénéfique dans la formation de spécialistes en relations internationales.

Selon un communiqué de presse de l'ambassade d'Angola à Cuba, consulté par l'ANGOP, cette intention a été exprimée lors d'une visite de l'ambassadeur d'Angola à Cuba, Carlos Cruz de Lemos Sardinha Dias, à l'Institut supérieur des relations internationales Raúl Roa Garcia.

Il ajoute que le diplomate angolais a été reçu par le recteur de cet institut, Rogélio Sierra Díaz, avec qui il a discuté de la nécessité d'échanger des informations sur le droit international, le droit diplomatique et d'autres disciplines académiques importantes pour la pratique de la diplomatie et des relations internationales.

En 2023, les deux institutions ont signé un protocole d'accord et, l'année dernière, une délégation de l'ISRI cubain a discuté, à Luanda, avec la partie angolaise, de mécanismes de partenariat pour la promotion et la conduite efficace de recherches et d'investigations scientifiques sur des questions d'intérêt commun.

Les parties ont également souligné la nécessité et l'importance de mener des études et des analyses communes axées sur des questions stratégiques d'envergure régionale et/ou mondiale, notamment la prévention et la résolution des conflits, l'intégration régionale, la paix et la sécurité mondiales, dans une perspective de coopération Sud-Sud.

La délégation de l'ambassadeur Carlos Dias comprenait la conseillère de l'ambassade d'Angola à Cuba, Iara Proença, et la deuxième secrétaire, Denise Grilo.

