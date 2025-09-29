Angola: João Lourenço au lancement du documentaire « Tarrafal, Terra Longe »

Luanda — Le président de la République, João Lourenço, a assisté samedi soir, à Luanda, à la première projection du documentaire « Tarrafal, Terra Longe » du cinéaste angolais Zezé Gamboa, dans l'une des salles du Cinemax, à Belas Shopping, municipalité de Talatona.

Accompagné de la Première Dame de la République, Ana Dias Lourenço, le chef de l'État a assisté pendant environ deux heures à la projection du film, achevée en 2024 après deux ans de production.

Ce documentaire revisite la mémoire des nationalistes angolais emprisonnés dans l'ancien camp de concentration de Tarrafal, au Cap-Vert, transformé plus tard en camp de travail de Chão Bom.

Le film rend hommage à la résistance contre le colonialisme portugais et à la lutte pour l'indépendance des peuples africains lusophones.

Produit par Gamboa & Gamboa (Angola), Silvão Produções (Cap-Vert) et Real Ficção (Portugal), « Tarrafal, Terra Longe » intègre les témoignages d'anciens prisonniers politiques tels que Luandino Vieira, Amadeu Amorim et Justino Pinto de Andrade, entre autres figures marquantes de l'histoire du nationalisme angolais.

Le récit associe témoignages historiques et archives actuelles des espaces physiques de Tarrafal, transformant le documentaire en un exercice de mémoire et de réflexion sur la souffrance, la résistance et la dignité de ceux qui ont lutté pour la liberté des peuples opprimés, alors sous le joug de l'oppression coloniale dans les pays africains lusophones.

Outre le Président et la Première Dame, plusieurs collaborateurs du chef de l'Exécutif étaient présents à la projection, lors d'une séance chargée d'émotion et de symboles, devant un public attentif à la profondeur historique et politique de l'oeuvre.

La projection du documentaire renforce le rôle du cinéma comme outil d'éducation civique et moyen de transmission de valeurs aux nouvelles générations, à l'heure où des dates importantes de la lutte de libération nationale sont commémorées.