Angola: Une ambassadrice pour la mise en place d'infrastructures pour la transformation des ressources locales

Uíge — L'ambassadrice du Gabon, Edwige Koumby Missambo, a souligné vendredi, à Uíge, l'importance de la mise en place d'infrastructures locales pour la transformation du potentiel minier, forestier et agroalimentaire des pays africains.

Cet engagement est crucial pour garantir que la richesse des pays africains bénéficie aux populations locales, a expliqué la diplomate durant l'approche sur « L'environnement économique et les projets économiques du Gabon » lors du 5e Forum des affaires et de la connectivité.

Lors de cet événement, organisé par le groupe Media Nova, l'ambassadrice a présenté le potentiel minier du gouvernement gabonais et son engagement continu à transformer les diverses ressources de la région pour favoriser un développement local et durable.

Au cours de l'événement, la diplomate a également affirmé la nécessité de créer des entreprises locales, un engagement qui favorisera le développement des pays africains.

Les secteurs prioritaires du Gabon comprennent la transition énergétique, l'ambition de construire de nouveaux barrages et des usines pour l'exploitation du bois, une stratégie qui reflète sa vision du développement.

Le 5e Forum des entreprises et de la connectivité, qui s'est clôturé samedi dans la province d'Uíge, a abordé des sujets tels que la sécurité alimentaire, pilier de la souveraineté économique de l'Afrique, « Transforma Aqui », l'environnement économique et les projets du Gabon, l'investissement dans le capital humain et les nouvelles technologies, et le rôle de la chaîne d'approvisionnement.

L'importance du café dans le développement de la province d'Uíge, le potentiel du tourisme local, les capacités locales et le niveau de croissance de l'agro-industrie, entre autres, ont également été abordés.