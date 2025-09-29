Angola: Une diplomate présente ses stratégies de travail avec des entrepreneurs angolais en Espagne

Luanda — L'ambassadrice d'Angola en Espagne, Balbina da Silva, a rencontré vendredi à Madrid des entrepreneurs et des hommes d'affaires angolais afin d'entendre les membres de la plateforme d'affaires angolaise en Espagne et d'analyser les stratégies proposées pour renforcer l'image du pays à l'étranger.

Un communiqué de presse de l'ambassade d'Angola en Espagne, transmis à l'ANGOP, indique que lors de la réunion, Balbina da Silva a souligné la nécessité de diversifier l'économie angolaise, d'attirer les investissements privés, de soutenir les micro, petites et moyennes entreprises et de réduire la dépendance au secteur pétrolier.

Elle a insisté sur l'importance d'impliquer tous les citoyens angolais, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, dans la réalisation des objectifs visés.

La diaspora angolaise en Espagne est un partenaire stratégique pour le développement de l'Angola, car elle comprend les nuances et les défis du marché espagnol, tout en préservant les racines et les valeurs des « Rêves d'Angola », a-t-il souligné.

Elle a ajouté que l'État angolais avait besoin d'ambassadeurs économiques en Espagne, des voix qui parlent avec expertise et passion du potentiel du pays.

De leur côté, les représentants du Réseau Entrepreneurial Angolais en Espagne ont souligné comme objectifs une plus grande relations avec la mission diplomatique angolaise dans ce pays et un soutien institutionnel pour relever les défis rencontrés dans l'exportation de produits espagnols vers l'Angola, la réduction des droits de douane et le soutien à l'accès aux lignes de crédit.

Cette réunion a réaffirmé l'engagement de l'ambassade à renforcer les liens et à promouvoir des initiatives bénéfiques pour la communauté et le pays, favorisant ainsi un environnement de coopération et de développement durable.