Angola: L'Argentine lance la première édition espagnole de l'oeuvre de Neto

27 Septembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par ART/SB

Luanda — La première édition en espagnol de l'oeuvre poétique du premier président angolais, Agostinho Neto, a été lancée jeudi à Córdoba, en Argentine.

Selon un communiqué de presse transmis parvenu samedi à l'ANGOP, le recueil, intitulé « Agostinho Neto - OEuvres poétiques complètes », regroupe les livres Sagrada Esperança, Renúncia Impossível e Amanhecer, désormais traduits et disponibles pour le public hispanophone.

La cérémonie de lancement s'est déroulée au Conseil délibératif de Córdoba, en présence de représentants d'institutions culturelles, de membres du corps diplomatique, d'universitaires et de membres de la communauté angolaise résidant en Argentine.

L'oeuvre a été déclarée d'intérêt législatif par l'Assemblée législative de la province de Córdoba et a également reçu l'approbation du Conseil délibératif de la ville, renforçant ainsi la reconnaissance institutionnelle de l'importance littéraire et historique d'Agostinho Neto.

Cette initiative est portée par la Fondation António Agostinho Neto (FAAN), par l'intermédiaire de sa représentation officielle en Argentine, dirigée par Ramiro Fuentes Tellechea, qui développe des activités de promotion culturelle dans ce pays depuis six ans.

Selon la FAAN, ce lancement s'inscrit dans le cadre du programme d'initiatives commémorant le 50e anniversaire de l'indépendance de la République d'Angola, qui sera célébré le 11 novembre.

Lire l'article original sur ANGOP.

