Ile Maurice: Trois jeunes hospitalisés après avoir consommé une cigarette synthétique

Une nouvelle affaire de consommation de drogue synthétique a été rapportée dans la nuit du jeudi 25 septembre, suscitant l'inquiétude des autorités policières. Vers 2 h 50, trois jeunes, domiciliés à la même adresse à Rose-Hill, ont été conduits d'urgence à l'hôpital Victoria à Candos après avoir inhalé les émanations d'une cigarette suspecte.

Selon les premières informations recueillies par la police, les victimes sont deux mineurs de 17 et 15 ans ainsi qu'un jeune de 20 ans. Tous trois, issus de la même famille, auraient partagé une cigarette contenant une substance synthétique alors qu'ils se trouvaient ensemble tard dans la nuit.

Peu après l'inhalation, ils ont commencé à ressentir des vertiges et malaises, obligeant leurs proches à les conduire sans délai à l'hôpital. À leur arrivée au centre hospitalier, ils ont été répartis dans différentes unités de soins en fonction de leur état. Ils ont été placés sous observation médicale et leur état de santé est jugé stable.

Les médecins ont pris toutes les précautions nécessaires afin de prévenir d'éventuelles complications liées à l'ingestion de substances chimiques inconnues.

Un policier, dépêché sur place peu après leur admission, a tenté de recueillir des informations. Le plus âgé du groupe a brièvement expliqué qu'ils avaient fumé une cigarette synthétique avant de perdre l'équilibre mais il a refusé de donner une déclaration officielle dans l'immédiat. Les deux mineurs, encore sous surveillance, n'ont pas été en mesure de s'exprimer.

L'enquête se poursuit afin de déterminer l'origine exacte de la substance consommée et sa provenance. La police tient une nouvelle fois à rappeler la dangerosité des drogues de synthèse, qui continuent de se répandre, malgré leurs nombreuses campagnes de sensibilisation et opérations de répression. Les policiers appellent à la vigilance, notamment des familles, pour détecter rapidement tout signe d'expérimentation chez les adolescents.