Angola: Le projet de formation des professionnels de la santé est continu - João Lourenço

Luanda — Le chef de l'État, João Lourenço, a déclaré samedi à Luanda que le projet de formation des professionnels de la santé était en cours et ouvert à tous, avec une portée nationale et internationale, notamment dans les domaines de spécialisation.

S'adressant à la presse lors de l'inauguration de l'hôpital Pedro Maria Tonha « Pedalé », João Lourenço a déclaré que l'Exécutif mettait en oeuvre avec succès ce programme visant à améliorer les soins médicaux et pharmaceutiques pour les citoyens angolais.

Le président angolais a précisé que ce programme avait permis une réduction substantielle des coûts liés aux évacuations sanitaires à l'étranger, souvent pour des raisons douteuses.

Selon le chef de l'État, ces ressources sont désormais consacrées à des investissements dans le pays.

« L'impact de ces investissements est visible et ne se limite pas aux infrastructures physiques, comme la construction d'hôpitaux, mais englobe également la formation locale de professionnels de la santé dans nos universités », a-t-il souligné.

Il a également affirmé que les hôpitaux tertiaires, qui font également office de centres de formation, notamment les hôpitaux Cardinal Dom Alexandre do Nascimento, Azancote de Menezes et Emílio de Carvalho, constituent des unités essentielles pour la formation pratique des professionnels de la santé.

« Ce double effort, qui comprend des investissements dans les infrastructures et la formation professionnelle, vise à assurer le bien-être et le développement continus de notre communauté », a-t-il expliqué.

Stratégie de lutte contre les maladies endémiques

Selon le chef de l'État, l'existence de cette stratégie, et en ce qui concerne les pandémies et les maladies endémiques, doit privilégier la prévention au traitement.

À cet égard, il a souligné que, dans le contexte du choléra, bien que l'épidémie persiste en Angola, « nous constatons avec satisfaction que le nombre de décès est presque négligeable ».

Il a noté que le taux de mortalité moyen ces derniers jours et mois était d'un décès, voire aucun, ce qui représente un progrès significatif et démontre que le choléra est sous contrôle.

Il a expliqué que le pays reste en état d'alerte, visant à empêcher la propagation du virus Ebola sur le territoire national, en particulier dans les provinces de l'est de l'Angola, plus précisément dans la province de Lunda Norte, qui borde les régions du Nord et du Sud Kasaï (RDC).