Angola: Rénovation des monuments et sites historiques de Mbanza Kongo

Mbanza Kongo — Les monuments et sites historiques de la ville de Mbanza Kongo, capitale de la province de Zaire, vont bientôt être rénovés dans le cadre d'un programme gouvernemental angolais.

L'annonce a été faite vendredi par la vice-gouverneure de Zaire chargée des affaires techniques et des infrastructures, Ângela Diogo, lors d'une allocution prononcée dans le village de Nzeto, à l'occasion de la cérémonie provinciale de la Journée mondiale du tourisme, célébrée le même jour.

Selon la responsable, un décret présidentiel a déjà été publié visant à rénover la mosaïque historique et culturelle de la ville, classée au patrimoine mondial, afin de valoriser ces espaces et d'attirer davantage de touristes nationaux et étrangers.

Ângela Diogo a affirmé que l'Angola avait pris des mesures importantes pour le développement du tourisme, non seulement en termes économiques, mais aussi en termes de progrès social, de formation et de création d'emplois.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Dans notre province, le tourisme a déjà acquis une visibilité considérable, notamment dans les domaines environnemental et culturel. Nous attirons l'attention sur un domaine hautement reconnu : la préservation des écosystèmes côtiers, nos mangroves », a-t-elle signalé.

Faisant le point, la gouvernante a indiqué qu'en 2024, la province de Zaire avait accueilli 6 129 touristes, dont 4 120 nationaux et 2 009 étrangers venus de différentes régions.

Elle a ajouté qu'entre janvier et septembre de cette année, la région avait déjà accueilli 2 309 touristes de diverses nationalités, soulignant que la province de Zaire dispose d'un large éventail d'attractions touristiques qui contribuent à dynamiser le tourisme.

« Outre les monuments et sites historiques de notre province, nous disposons également d'attractions qui font la fierté de tous, telles que les plages de Musserra, Kifuma et Kinzau », a-t-elle déclaré.

À cette occasion, il a plaidé pour davantage d'actions visant à promouvoir les atouts touristiques de la région afin d'attirer davantage d'investissements dans ce segment de l'économie nationale.

Sous le thème « Tourisme, transformation durable », l'événement provincial a réuni des membres du gouvernorat local et de l'administration locale, des autorités traditionnelles et religieuses, ainsi que d'autres invités.