Angola: Le président éprouve le sentiment du devoir accompli après l'inauguration de l'hôpital « Pedalé »

Luanda — Le président João Lourenço a déclaré samedi à Luanda qu'il ressentait le sentiment du devoir accompli après l'inauguration du complexe hospitalier Pedro Maria Tonha « Pedalé », l'un des plus grands et des plus modernes établissements de santé du pays.

Dans une interview accordée à la presse à l'issue d'une visite guidée de l'établissement, le chef de l'État a souligné les difficultés rencontrées lors des travaux, commencés en 2012 et achevés seulement le même samedi.

« Nous sommes heureux d'avoir surmonté les différents obstacles rencontrés depuis notre premier contact avec cet hôpital, toujours en construction, tant au cours du dernier mandat que de celui-ci. Treize ans, c'est éloquent. Cela signifie que des problèmes anciens étaient à l'origine du retard », a-t-il expliqué.

Selon João Lourenço, le premier défi consistait à retirer l'établissement de la Maison militaire, garantissant ainsi l'intégration de ses bénéficiaires au sein de la population générale.

« L'armée dispose de l'hôpital militaire. La Maison militaire n'a pas besoin de son propre hôpital », a-t-il souligné.

Une autre contrainte a été soulignée : la nécessité de remplacer l'entrepreneur initial, une mesure qui, selon lui, a permis d'accélérer le projet.

Il a fait savoir qu'après le remplacement de l'entrepreneur, le projet a pris de l'ampleur et « nous voici arrivés à l'inauguration du grand hôpital général Pedro Maria Tonha « Pedalé » », a-t-il conclu.

Stratégie d'expansion

Interrogé sur les investissements de l'Exécutif dans les infrastructures de santé, João Lourenço a précisé que l'objectif était d'éviter la surcharge de patients à Luanda en construisant également des unités de référence dans les provinces et les municipalités.

« Nous n'investissons pas seulement à Luanda. Nous souhaitons créer une ceinture hospitalière dans les provinces périphériques, avec des unités de soins tertiaires, afin de contenir l'afflux massif de patients de l'intérieur vers la capitale », a-t-il expliqué.

Le Président a cité les hôpitaux de Bengo, Guilherme Pereira Inglês, Cacuaco, Heróis Batalha de Kifangondo et Sumbr, entre autres, comme exemples d'investissements déjà réalisés ou en voie d'achèvement, ajoutant que la capitale continue de bénéficier d'extensions et de nouvelles unités.

« Luanda compte plus de dix millions d'habitants. On a parfois l'impression que le nombre d'hôpitaux est suffisant, mais ce n'est pas le cas. Outre l'hôpital Pedalé, nous achèverons la réhabilitation et l'agrandissement de l'hôpital Américo Boa Vida, qui comptera environ 600 lits et sera le plus grand hôpital du pays. Nous avons également l'hôpital Cardeal Dom Alexandre do Nascimento, l'hôpital Materno-Infantil do Zango, l'hôpital Emílio de Carvalho, entre autres. Malgré cela, ce n'est pas encore suffisant », a-t-il reconnu.

Le chef de l'État a annoncé que l'hôpital des brûlés de Luanda sera achevé en 2026, et que le réseau d'unités primaires et secondaires sera étendu dans plusieurs municipalités.

Il a déclaré que l'important est que des efforts soient déployés non seulement à Luanda, mais dans tout le pays, pour garantir de meilleures conditions de soins médicaux aux Angolais.