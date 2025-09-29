Sénégal: Lutte contre la rage - 2 000 chiens domestiques vaccinés, 1 635 chiens errants éliminés en 2024

Koumpentoum — Au total, 2 000 chiens domestiques ont été vaccinés et 1 635 chiens errants éliminés au courant de l'année 2024, a révélé dimanche à Koumpentoum (Tambacounda, est) le Ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage, Mabouba Diagne.

"Au total, 2000 chiens domestiques ont été vaccinés et 1 635 chiens errants éliminés en 2024 dans le cadre du Programme de renforcement de la protection zoosanitaire financé par le Budget consolidé d'investissement", a dit M. Diagne.

Il présidait dimanche, à Koumpentoum la célébration de la Journée mondiale de lutte contre la rage en présence du gouverneur de la région de Tambacounda, Guedj Diouf, du préfet du département de Koumpentoum, du représentant du ministre de la Santé et de Hygiène et de plusieurs autres acteurs.

Le ministre de l'Elevage a fait part de "83 cas suspects de rage chez les chiens, les bovins et les caprins qui ont été rapportés en 2024 dans le cadre du système national de surveillance épidémiologique des maladies animales et les services vétérinaires".

"Sur ces [83] cas, 43 prélèvements ont été acheminés au Laboratoire national de l'élevage et de recherches vétérinaires (LNERV), dont 32 se sont révélés positifs, soit un taux de positivité de 74,41%, a-t-il dit.

"Par ailleurs, entre janvier et août 2025, 41 cas de rage ont été enregistrés chez les chiens, les bovins, les caprins et les équidés", a ajouté Mabouba Diagne.

Concernant la rage humaine, poursuit le ministre, au total 7 032 expositions à la rage humaine ont été notifiées entre 2023 et le premier semestre 2025 dans le cadre de la surveillance épidémiologique.

"Sur la même période, le Programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées (MTN) a enregistré 12 cas de rage humaine", a-t-il précisé.

Concernant la région de Tambacounda, le directeur régional de l'Élevage et des Productions animales Abdou Sané a signalé que 5 cas suspects de rage dont 4 chez les chiens et un cas chez les caprins ont été rapportés dans le cadre du système national de surveillance épidémiologique des maladies animales et les services vétérinaires.

Concernant la rage humaine, M. Sané révèle qu'au total 647 expositions à la rage humaine ont été notifiées entre 2024 et le premier semestre 2025 dans le cadre de la surveillance épidémiologique au niveau de la direction régionale de la santé (DRS).

"Parmi elles, 448 expositions sont dues aux morsures de chiens. Sur la même période, la direction régionale de la santé a enregistrê 2 cas de rage humaine. Pour chaque cas, une investigation de cas a été réalisée dans une approche "One health", ", a-t-il assuré.

Il a annoncé par ailleurs que 200 chiens domestiques ont été vaccinés contre la rage dans le cadre de la protection zoosanitaire[...] dont 52 cas en 2024 et 156 au 1er semestre de 2025.

Au regard de la situation de la rage dans la région de Tambacounda, le ministre Mabouba Diagne a rappelé que la journée mondiale contre la rage, célébrée à l'échelle nationale, est mise à profit pour passer les messages clés afférents à la maladie dans le but d'inviter les populations à être en première ligne dans ce combat contre la rage.

Le ministre a souligné en outre la nécessité d'une bonne collaboration entre structures de recherche, laboratoires de diagnostic, services vétérinaires et services de santé, en vue d'une action concertée pour la lutte contre la maladie.

Mabouba Diagne a invité les collectivités territoriales à travers leur rôle dans la divagation et la prolifération des chiens errants[...] à collaborer davantage avec le ministère de l'Elevage pour qu'à l'horizon 2030, "la rage ne fasse plus de victimes humaines au Sénégal".