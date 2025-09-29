Sénégal: Week-end des Lions à l'étranger - Les Sénégalais brillent, entre buteurs et passeurs décisifs

Dakar — Sadio Mané, buteur et passeur décisif, s'est illustré en Arabie saoudite, tout comme Cherif Ndiaye, buteur en Turquie, Ismaila Sarr et Oumar Diouf ont encore brillé en contribuant à la victoire de leur équipe. D'autres Sénégalais ont réalisé aussi de belles performances à l'étranger ce week-end, en étant passeurs décisifs.

Auteur de l'une des meilleures performances du match gagné de la 4e journée face au champion en titre Al-Ittihad FC, Sadio Mané (Al Nassr) a ouvert le score, avant de se muer en passeur décisif sur le second but de son équipe. C'est son 38e but depuis son arrivée en Arabie saoudite en 2023, toutes compétitions confondues, son 3e de la saison.

Le meilleur buteur de l'histoire des Lions du Sénégal (46 buts) en 115 sélections, a été élu homme du match. Al Nassr est actuel leader de la Saudi Pro League avec 12 points en quatre journées. Sa belle prestation n'est pas étrangère au limogeage de l'entraineur adverse Laurent Blanc après le match.

Ses coéquipiers en équipe nationale du championnat saoudien Kalidou Koulibaly (Al Hilal) et Edouard Mendy (Al Ahli SC) se sont aussi imposés respectivement contre Al Okhdood (3-1) et Al Hazem (2-0).

À des milliers de kilomètres de là, en Angleterre, leur compatriote Ismaila Sarr a également fait parler de lui. Fraîchement revenu de blessure face au champion en titre, Liverpool, Sarr a ouvert le score dès la 9e mn.

Habitué à marquer contre les Reds, l'ancien joueur de Watford (Angleterre 2019-2023) en est à sa 5e réalisation contre Liverpool. Son 3e but cette année face au club 20 fois champion d'Angleterre. Crystal Palace s'est imposé (2-1), infligeant à Liverpool sa première défaite de la saison.

Le joueur de l'Olympique de Marseille (2023-2024) était buteur lors de la finale du FA Community Shield en août, remportée par Palace et lors du match de la dernière journée de la saison écoulée (1-1). Les deux équipes vont s'affronter prochainement pour les huitièmes de finale de la Carabao Cup, le 29 octobre prochain, avant le match retour en Premier League en avril 2026.

Crystal Place, invaincu en six journée, est la sensation de ce début de saison. Les Eagles occupent la troisième place avec 12 points derrière Arsenal (13 points) et Liverpool (15 points).

Sans Habib Diarra, blessé et absent jusqu'en décembre, Sunderland a battu, 1-0, Nottingham Forest.

Cherif Ndiaye buteur avant de voir rouge, Oumar Diouf porte le LFC Liège (Belgique)

Buteur dès la 19e mn avec son nouveau club turc du Samsunspor, lors de la 7e journée de la Super Lig Turque contre Gaziantep (2-2), Cherif Ndiaye était en train de réaliser la belle entame de saison jusqu'à son expulsion dans le temps additionnel de la première mi-temps pour cumul de cartons. L'attaquant des Lions était buteur lors de son premier match, le week-end dernier.

Son jeune compatriote Oumar Diouf du club de la Challenger Pro League continue d'illuminer le parcours du LFC Liège en deuxième division belge. L'attaquant sénégalais, buteur contre Lommel SK, lors de la 8e journée, a offert, pour la 3e fois de la saison, la victoire à son équipe. C'est sa 5e réalisation.

Les Sénégalais s'éclatent en Turquie

Buteur à la 19e mn, Alassane Ndao (Konyaspor) n'a pas pu éviter la défaite à son équipe face à Basaksehir (1-2), lors de la 7e journée de la Super Lig turque.

Dans le même championnat, Pape Habib Gueye de Kasimpasa a aussi marqué contre Rizespor. L'attaquant de 26 ans en est à sa 3e réalisation de la saison. Pendant ce temps, Mbaye Diagne affiche à son compteur, six buts.

Plusieurs Sénégalais passeurs décisifs

Entré à la 78e mn, Pape Matar Sarr (Tottenham) a permis à son équipe, menée depuis la 54e mn, d'arracher le point du nul (1-1), contre Wolverhampton. C'est la 2e passe décisive du milieu des Lions de 23 ans en Premier League, cette saison.

Tout comme son concitoyen de la Ligue 1, Soumano Sambou (Lorient). L'avant-centre de 24 ans a offert le 2e but à son club qui s'est imposé (3-1), contre Monaco, lors de la 6e journée. C'est dans le club monégasque où évoluent Krepin Diatta et Lamine Camara, blessé et indisponible pour plusieurs semaines. Camara et Diarra manqueront les prochaines journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 prévues en octobre.

Mohamed Diop (Troyes, Ligue 1 française), Gora Diouf (Malines, Pro League belge) et M'baye Niang (Genclerbirligi, Super Lig turque) sont aussi passeurs décisifs dans leurs différents championnats.

Titulaire pour la première fois avec le leader de la Bundesliga, le Bayern (Allemagne), la semaine dernière, Nicolas Jackson n'a cette fois-ci joué que 12 mn lors de la 5e journée remportée contre Werder de Brême (4-0).

Les matchs de championnats se poursuivent lundi. En Angleterre, Iliman Ndiaye et Idrissa Gana Gueye d'Everton (12e) vont recevoir à 19h GMT au Hill Dickinson Stadium, El Hadji Malick Diouf de West Ham, avant dernier au classement.

En Italie, Lazio (14e) de Boulaye Dia se déplacera sur la pelouse de Genoa à 18h 45mn.