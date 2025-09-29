Ile Maurice: Rs 160 M versées sur le compte de l'ACP Gangadin...

Alors qu'aucun informateur n'était impliqué dans cette saisie de 323 kilos de cannabis en mer en janvier 2024. En janvier 2024, une opération en mer a permis à la police mauricienne d'intercepter 323 kilos de cannabis et d'arrêter quatre Mauriciens ainsi que six convoyeurs malgaches. Ce qui aurait pu rester une opération de routine a rapidement pris une tournure explosive lorsqu'un fait inédit a été révélé concernant l'allocation des paiements de Reward Money.

Une alerte en haute mer

Tout a commencé lorsqu'un garde-côte réunionnais a détecté la cargaison suspecte. L'alerte a été transmise à la Maritime Intelligence Cell de Maurice, chargée de coordonner les interventions en haute mer et d'assurer la liaison entre les différentes unités policières.

Cette cellule a directement informé l'assistant commissaire de police (ACP) Dunraz Gangadin, responsable de la Special Striking Team, qui supervisait la saisie et l'enregistrement des détails administratifs. L'information a ensuite été relayée à la Divisional Crime Intelligence Unit et aux autres unités concernées, garantissant que toutes les branches impliquées soient mobilisées pour sécuriser la cargaison et procéder aux arrestations.

L'argent destiné à un soi-disant informateur sur le compte de Gangadin

Bien qu'aucun informateur ne soit lié à cette opération, Rs 160 millions, théoriquement destinées à un «informateur», ont été versées sur le compte de l'ACP Gangadin. La Financial Crimes Commission (FCC) a ouvert un nouveau volet dans cette vaste enquête pour comprendre comment ce transfert avait été autorisé et validé, alors que la street value de la cargaison, évaluée par l'Anti Drug and Smuggling Unit, ne dépassait pas Rs 400 millions.

Selon la FCC, le paiement de Reward Money a été surévalué, créant un excédent de Rs 160 millions. Le rôle de l'ex-CP Dip ? L'ex-commissaire de police (CP), Anil Kumar Dip, est au centre de ce nouveau volet d'investigation.

Les enquêteurs cherchent à comprendre les critères utilisés pour approuver ces paiements, alors que la valeur réelle de la saisie ne correspondait pas aux montants versés. Interrogé, Dip a affirmé que son rôle se limitait à l'approbation administrative dans le formulaire de Reward Money, laissant le décaissement au Manager of Financial Operations.

Retracer le «money trail»

La FCC s'emploie désormais à retracer le money trail afin de comprendre comment l'argent, initialement prévu pour un informateur inexistant, a été crédité sur le compte de l'ACP Gangadin. Ce cas met en lumière des pratiques administratives douteuses, des failles dans la chaîne de commandement et une gestion opaque des fonds publics alloués aux unités policières.

Cette affaire illustre comment une opération maritime, pourtant réussie, peut révéler des dysfonctionnements majeurs dans la gestion des récompenses. L'enquête de la FCC a révélé la surévaluation de cette cargaison. Les enquêteurs cherchent maintenant à déterminer si d'autres opérations ont pu faire l'objet de pratiques similaires et si certains responsables ont profité de la situation pour détourner des montants destinés à des informateurs sous le mandat de l'ex-CP Dip.