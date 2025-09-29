Afrique: Journée mondiale du coeur - «Chaque battement compte»

Chaque 29 septembre, on célèbre la Journée mondiale du coeur. Cette initiative de la World Heart Federation, soutenue par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), a pour objectif de sensibiliser la population à l'importance de la santé cardiovasculaire et de prévenir les maladies cardiaques, première cause de mortalité dans le monde. En 2010, le thème de la Journée mondiale du coeur était «I work with heart», destiné à encourager les employés à préserver la santé de leur coeur sur leur lieu de travail. Les gestes simples mis en avant étaient : manger équilibré, faire du sport, ne pas fumer, limiter l'alcool, limiter le stress.

Quelques années auparavant, la Fédération mondiale du coeur, ONG consacrée à la prévention des maladies cardiovasculaires, avait déjà averti que les enfants en surcharge pondérale courent trois à cinq fois plus de risques d'être victimes de crises cardiaques ou d'accidents vasculaires cérébraux avant 65 ans. Les années passent, les problématiques demeurent : obésité, mauvaises habitudes alimentaires, tabac et manque d'exercice sont des facteurs de risque majeurs et ils apparaissent à des âges de plus en plus précoces.

Cette année, le thème de la Journée mondiale du coeur met l'accent sur les enfants et les adolescents. «Nous devons protéger nos enfants d'un environnement qui conduit à des maladies cardiovasculaires en leur inculquant de bonnes habitudes alimentaires et en limitant l'accès aux aliments non recommandés», déclare le Dr Sania Nishtar, présidente du Comité consultatif des fondations pour la Fédération mondiale du coeur.

Deux tiers des enfants dans le monde ne pratiquent pas suffisamment d'activités physiques. La priorité est donc de les encourager à bouger, à manger sainement et à résister aux pressions qui les incitent à commencer à fumer.

Le thème 2025 : «Chaque battement compte»

Le Dr Sunil Gunness, chirurgien cardiothoracique, rappelle : «Le coeur est un organe noble, il commence à battre dès notre naissance. Chaque battement est un symbole de vie. Cette journée nous rappelle de le protéger au quotidien.»Le Dr Gunness alerte sur une tendance préoccupante : «Aujourd'hui, les maladies cardiaques touchent des personnes de plus en plus jeunes. Nous voyons des patients dès 40 ans, parfois même plus tôt.

Les femmes sont désormais aussi touchées.» Les causes sont multiples : stress, sédentarité, mauvaise alimentation, tabac, alcool, prédisposition génétique. Selon le Dr Gunness, trois aspects essentiels permettent de maintenir un coeur en bonne santé : une alimentation équilibrée et une réduction de sucre, de sel et de fritures, L'activité physique régulière : même une marche ou du vélo chaque jour aide à rester en forme, Gestion du stress et sommeil réparateur : prendre le temps de se détendre et dormir suffisamment.

«Même en présence d'antécédents familiaux, adopter de bonnes habitudes peut faire une grande différence», précise-t-il. Dans près de 100 pays, les organisations membres de la Fédération mondiale du coeur organisent : Marches, courses, séances de gymnastique, bilans de santé, débats publics, forums scientifiques et expositions sur la santé cardiaque

Chaque initiative vise à sensibiliser chacun, dès le plus jeune âge, à l'importance de préserver son coeur. En cette Journée mondiale du coeur, le Dr Gunness rappelle : «Mangez sainement, bougez régulièrement et vivez dans la sérénité. Chaque battement compte -- pour vous, pour votre famille, pour la vie.»