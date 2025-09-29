Ile Maurice: Failles à flot à la CWA - La FCC appelle à des réformes urgentes

La Financial Crimes Commission (FCC) a publié, vendredi, un rapport accablant sur les pratiques de gestion de projets de la Central Water Authority (CWA). Ce Financial Crimes Prevention Review, mené en vertu de la section 6(2)(j) de la FCC Act 2023, met en lumière de graves vulnérabilités systémiques qui exposent l'organisme public à des risques élevés de corruption, de fraude et de mauvaise gestion des fonds publics. La FCC avertit que, sans réformes rapides, l'approvisionnement en eau potable pourrait être compromis.

Le rapport souligne l'absence de cadre formel de gestion de projets, entraînant un manque de clarté dans les rôles et responsabilités. Plusieurs postes clés sont vacants, notamment celui de Sworn Land Surveyor, ce qui a conduit à des opérations confiées à des officiers non qualifiés. De plus, le Professional Quantity Surveyor (PQS) n'est employé qu'à temps partiel et placé sous une hiérarchie, limitant son indépendance. Ces faiblesses structurelles favorisent la manipulation des procédures et sapent la transparence.

La FCC dénonce la pratique du project splitting, consistant à scinder artificiellement des projets afin d'éviter un contrôle plus strict des appels d'offres. Cette méthode accroît la marge de manoeuvre de la direction dans le choix des soumissionnaires. L'absence d'un comité technique pour valider les dossiers d'appel d'offres entraîne également des risques d'incohérences techniques, de surcoûts et de favoritisme. Le rapport pointe aussi des délais de livraison volontairement réduits pour favoriser certains entrepreneurs.

La CWA est critiquée pour ses failles dans la vérification des travaux et la gestion des variations contractuelles. Aucune preuve ne démontre que les mesures effectuées par les entrepreneurs soient validées par des ingénieurs supérieurs. Les inventaires comportent de nombreuses anomalies, tandis que certaines dépenses en capital ont été indûment imputées aux comptes de dépenses courantes, une pratique pouvant masquer des travaux fictifs. L'absence de suivi individualisé des projets brouille la comptabilité et accroît les risques de détournements.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les 18 recommandations de la commission

Pour corriger ces dérives, la FCC formule ces 18 recommandations : instaurer un cadre écrit de gestion de projets; recruter un Sworn Land Surveyor; renforcer le rôle du PQS en le rattachant directement au Deputy General Manager Technical; mettre fin au project splitting; créer un Design Committee; appliquer correctement le modèle design-and-build; corriger l'usage des provisions dans les Bills of Quantities; fixer des délais de livraison équitables;

inclure le PQS et l'Assistant Quantity Surveyor dans les comités d'évaluation; évaluer rigoureusement les ajouts aux devis; appliquer des procédures strictes de vérification des travaux; documenter toutes les variations contractuelles; encadrer les extensions de délais; instaurer des protocoles pour la gestion et l'inspection des matériaux;

renforcer les procédures de vérification des travaux et de gestion des stocks; corriger les classifications comptables; adopter des méthodes transparentes d'allocation des coûts; et assurer une comptabilisation individualisée pour chaque projet.

La FCC exige que ces mesures soient appliquées sans délai afin de restaurer l'intégrité institutionnelle, protéger les fonds publics et regagner la confiance des citoyens. Elle prévient que la CWA a l'obligation légale de se conformer à ces réformes et qu'un suivi rapproché sera assuré. «Sans une transformation en profondeur, la CWA restera vulnérable aux dérives qui menacent à la fois la transparence financière et la confiance des citoyens», conclut la FCC.