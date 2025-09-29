Ile Maurice: Noemi Alphonse manque le podium de près

Engagée sur cinq épreuves lors de ces championnats du monde de New Delhi, Noemi Alphonse aurait pu accrocher sa première médaille hier matin sur le 5000m T54. Face aux meilleures para-athlètes de cette distance, la Mauricienne est passée à une marche du podium en terminant à la quatrième place de cette course.

Avec un temps de 12m23s03, Noemi Alphonse signe sa meilleure performance de la saison sur cette distance. La victoire est revenue à la championne paralympique et recordwoman de la distance, la Suissesse Catherine Debrunner auteur d'un chrono de 12m18s19. Elle est suivie de la Chinoise Tian Yajuan (12m20s21) et de sa compatriote Patricia Eachus (12m22s41) dans cet ordre sur le podium.

Pour leur part, Eddy Capdor et Denovan Rabaye ont respectivement réalisé des sauts à 6m26 et à 6m12 (SB) pour terminer à la 12et et 13e de la finale du saut en longueur T20. Sur le 400m T34, Roberto Michel s'est qualifié pour la finale de cette épreuve en terminant à la 3e place de sa série en 50s50. La finale se tient cet après-midi à 16h37.

Ce lundi aussi pour la troisième journée de compétition au stade Jawaharlal Nehru, notre médaillé paralympique, Yovanni Philippe va être en action à 9h42 (heure de Maurice) sur la première série du 400m T20. Cédric Ravet sera lui aussi sur la ligne de départ des séries du 400m T54 à 16h16 alors que Noemi Alphonse disputera la finale du 800m T54 à 17h18.

Soulignons que la vice-championne du monde au saut en longueur T37, Anaïs Angeline a finalement reçu sa médaille d'argent bien qu'elle n'ait pu être présente sur le podium pour la cérémonie de remise de médaille. Celle-ci avait fait un malaise en raison du soleil toutefois elle se porte bien et pourra continuer la compétition.